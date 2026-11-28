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Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich, perdió los nervios en el empate sin goles del sábado ante el Hamburgo en la Bundesliga y vio la roja directa por una insólita reacción física. El centrocampista alemán respondió de forma contundente al extremo noruego Alexander Rossing-Lelesiit, pero solo uno de los dos jugadores acabó sancionado por el árbitro.

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Kimmich ve la roja en el empate ante el Hamburgo

El Bayern tuvo que conformarse con un empate 0-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga el sábado, en un partido marcado por una acción antideportiva de Kimmich. El jugador de 31 años vio la roja directa tras perder los nervios durante el encuentro.

La expulsión de Kimmich, capitán del Bayern, fue el momento decisivo de la tarde. El centrocampista alemán reaccionó mal a una acción de un rival y dejó a su equipo sin su capitán sobre el terreno de juego en el tramo final de un partido frustrante.

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Un tirón de pelo acaba en roja directa

El incidente comenzó cuando Rossing-Lelesiit, extremo del Hamburgo, dio un empujón deliberado a Kimmich. En lugar de alejarse tras la provocación, el capitán del Bayern perdió los nervios y decidió responder por su cuenta.

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Kimmich agarró del pelo al atacante noruego antes de tirarlo al suelo. La agresiva respuesta dejó pocas opciones al árbitro, que le mostró de inmediato la roja directa.

El Bayern de Múnich afronta las consecuencias de la expulsión

Tras el empate sin goles, tanto Kimmich como el Bayern de Múnich deben afrontar las consecuencias inmediatas de la roja directa. Perder a su capitán por expulsión supone un contratiempo para el club en su campaña de la Bundesliga.