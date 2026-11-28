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El delantero inglés Ivan Toney lideró la remontada del Al Ahli ante el Al Taawoun, que devuelve a su equipo a los cuatro primeros puestos de la Roshn Saudi League, en la noche más amarga del entrenador neerlandés Marino Pušić.

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El Al Ahli se impuso por 3-1 al Al Taawoun en el partido disputado este sábado en el estadio Alinma de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

Pese a la victoria, el encuentro estuvo marcado por un enorme enfado en la grada: la afición del Al Ahli no dejó de corear durante todo el partido cánticos que pedían la destitución del neerlandés Marino Pušić como entrenador del primer equipo.

El empate sin goles dominó el juego durante los primeros 38 minutos, ya que el Al Taawoun logró neutralizar todos los intentos del Al Ahli por abrir el marcador.

El Al Taawoun no se conformó con imponerse en defensa y se adelantó en el marcador en el minuto 39.

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El marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al Taawoun, envió un centro desde dentro del área que golpeó en la pierna del turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli. El balón siguió rebotando hasta llegar a Nedim Bajrami, que, ante la portería vacía, lo mandó al fondo de la red.

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Sin embargo, el delantero inglés Ivan Toney se negó a que el Al Ahli se marchara al descanso por detrás en el marcador y firmó el empate en el segundo minuto del tiempo añadido.

El atacante inglés recibió un gran centro del centrocampista armenio Eduard Spertsyan y remató de primeras con la derecha entre las piernas del brasileño Mailson, portero del Al Taawoun.

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Toney marcó su segundo gol, también el segundo de su equipo, en el minuto 72, de penalti. La pena máxima la provocó el extremo brasileño Wenderson Galeno y el delantero inglés la transformó con maestría.

El árbitro saudí Khalid Al-Turais no había señalado el penalti en un primer momento al considerar que Galeno estaba en fuera de juego antes de recibir la falta, pero rectificó y lo pitó tras revisar la jugada en el VAR.

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Según la cuenta de estadísticas de la Roshn Saudi League en «X», este fue el séptimo partido consecutivo en el que Ivan Toney marca con el Al Ahli en la competición.

En esos siete encuentros, el delantero inglés ha anotado 11 goles, un promedio cercano a tres tantos cada dos partidos, una cifra altísima.

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Toney necesita marcar al menos un gol en el próximo partido, ante el Al Faisaly, para igualar su racha histórica en la Roshn Saudi League, cuando la temporada pasada marcó en 8 partidos consecutivos de la competición.

Además, el jugador de 30 años alcanzó su gol número 16 de la presente Roshn Saudi League pese a haber disputado solo 11 partidos, un registro histórico sin precedentes en la competición.

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Según las estadísticas de la Roshn Saudi League, Toney ha superado al brasileño Wesley Lopes, exestrella del Al Hilal y dueño hasta ahora del mejor arranque en la historia de la liga, con 14 goles en sus primeros 11 partidos de la temporada 2012-2013.

Ivan Toney también amplió su ventaja al frente de la tabla de goleadores de la actual Roshn Saudi League con 16 tantos, siete más que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, segundo con 9 goles.

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Los goles del Al Ahli no se quedaron en el doblete de Ivan Toney: el brasileño Matheus Gonçalves, que había entrado desde el banquillo, firmó el tercero del equipo de Yeda en el minuto 89 con un potente disparo desde fuera del área.

La victoria devuelve al Al Ahli a los cuatro primeros puestos de la Roshn Saudi League. El equipo sube a la cuarta posición de la clasificación con 27 puntos, por delante por diferencia de goles de su vecino y eterno rival, el Al Ittihad, que cae al quinto puesto.

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El Al Ahli está a 6 puntos del Al Hilal, actual líder de la clasificación con 33 puntos, aunque el conjunto de Riad tiene la ventaja de contar con un partido aplazado.

Por su parte, el Al Taawoun sufrió su octava derrota de la presente Roshn Saudi League y se queda con solo 5 puntos, en el decimoséptimo y penúltimo puesto de la clasificación.