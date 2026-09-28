Vídeo: intervención gubernamental en la crisis entre Mohamed Salah y Hossam Hassan

La crisis entre Mohamed Salah y Hossam Hassan en la concentración de la selección de Egipto ha entrado en una nueva fase, después de que el Ministerio de Juventud y Deportes revelara la intervención del ministro Gohar Nabil para calmar el ambiente entre las distintas partes, en medio de la polémica surgida durante los últimos días en torno a la ausencia del capitán de Egipto en el partido ante Sudán del Sur.

Mohamed El Shazly, portavoz oficial del Ministerio de Juventud y Deportes, aseguró que el ministro sigue de cerca la evolución de la crisis, señalando que hay movimientos destinados a devolver la calma y la estabilidad al sistema del fútbol egipcio.

El Shazly dijo, en declaraciones al canal Modern, que el ministerio y el ministro siguen todos los detalles relacionados con la selección, aclarando que las recientes intervenciones han contribuido a encaminar las cosas hacia la calma, con el empeño de ofrecer el mejor ambiente posible a la selección antes del partido frente a Sudán del Sur.

El portavoz oficial subrayó que existe una comunicación continua entre el ministro y Mohamed Salah, afirmando que el capitán de la selección de Egipto representa un gran valor para el deporte egipcio, y no solo para el fútbol.

Aclaró que la comunicación con Salah no se limita a las crisis, sino que incluye interesarse por él, felicitarlo por sus logros y hablar de cualquier desafío que pueda afrontar, ya sea durante su anterior etapa europea o tras su traspaso a la liga turca.

El Shazly indicó que el ministro también mantuvo contactos con Hany Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, en relación con la estabilidad de la selección y el interés por la delegación que se encuentra en Sudán del Sur.

Aseguró que habrá movimientos más profundos que comenzarán tras el regreso de la selección, con el objetivo de calmar la situación entre todas las partes y devolver la estabilidad al sistema del fútbol egipcio.

Esto coincide con las declaraciones de Hossam Hassan, quien negó la existencia de una crisis con Mohamed Salah, afirmando que la ausencia del jugador en el partido ante Sudán del Sur se debió a preservarlo, debido a que el encuentro se disputó en un campo de césped artificial.











