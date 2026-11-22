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El Liverpool resolvió con comodidad el clásico de Inglaterra al golear al Manchester United (4-0) en la noche de este domingo en Anfield, en un partido que supuso un inicio catastrófico para el argentino Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Manchester United, en la undécima jornada de la Premier League.

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Al Liverpool de Andoni Iraola no le hizo falta mucho tiempo para imponer su superioridad. El Manchester United recibió un duro golpe en el minuto 8, cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja a Leny Yoro por derribar a Alexander Isak, que se marchaba solo hacia la portería, lo que obligó al equipo a jugar con diez hombres desde muy temprano.

El Liverpool aprovechó rápidamente la superioridad numérica: Dominik Szoboszlai firmó el primer gol en el minuto 10 al ejecutar con acierto el libre directo derivado de esa falta, para adelantar al conjunto local y someter al Manchester United a una enorme presión desde el inicio del encuentro.

Apenas tres minutos después, el Liverpool volvió a golpear. Florian Wirtz anotó el segundo en el minuto 13, aprovechando el evidente desconcierto en las filas del Manchester United, que no supo responder al arranque arrollador de su rival y se vio dos goles abajo en el primer cuarto de hora, aproximadamente.

Ese comienzo desbarató por completo los planes de Pochettino, que tuvo que lidiar con la expulsión temprana y con el 2-0 en contra en un momento en el que el Manchester United necesitaba recuperar el equilibrio cuanto antes. Sin embargo, el equipo sufrió de forma evidente ante la presión ofensiva constante del Liverpool.

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Por su parte, el Liverpool dominó el partido por completo, sin que el Manchester United generara peligro real alguno. Los visitantes se limitaron a mirar, incapaces de seguir el ritmo de los locales o de inquietar su portería con eficacia, mientras el Liverpool controlaba el ritmo del juego y aprovechaba los espacios que se abrían en la defensa rival.

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El Liverpool pudo ampliar su cuenta goleadora, ya que sus jugadores desperdiciaron numerosas ocasiones a lo largo de los dos tiempos, fruto de su clara superioridad en ataque frente a la falta de recursos del Manchester United, que tuvo enormes dificultades para salir con el balón y llegar a zonas ofensivas.

Pochettino intentó reaccionar con cambios en su once y dio entrada pronto a Harry Maguire en lugar de Bryan Mbeumo tras la expulsión de Yoro, con el objetivo de reorganizar la defensa y reducir los espacios ante el ataque del Liverpool. No bastó para frenar la superioridad de los locales, que siguieron amenazando la portería y generando ocasiones.

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El panorama no cambió en la segunda parte. El Liverpool mantuvo una clara ventaja, mientras que el Manchester United fue incapaz de ofrecer una verdadera reacción ofensiva y no dio señales firmes de poder volver al partido, sobre todo con la inferioridad numérica y los dos goles de desventaja.

En el minuto 66, el Liverpool marcó el tercero: Bradley Barcola envió un centro raso al área y Rio Ngumoha lo remató a la primera para mandar el balón a la red, confirmar la superioridad del Liverpool y acabar con cualquier esperanza de remontada que le quedara al Manchester United.

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El tercer gol reflejó el enorme dominio que el Liverpool ejerció durante todo el partido, en el que supo sacar partido de su superioridad numérica y técnica y no dejó de generar ocasiones y de llegar a la portería rival, mientras el Manchester United no ofreció nada que lo redimiera en uno de sus partidos más difíciles.

Tras un nuevo error defensivo, el Liverpool hizo el cuarto en el minuto 83 por medio de Víctor Muñoz, que aprovechó un pase magnífico de Florian Wirtz que lo dejó completamente solo ante el portero.

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Con esta victoria, el Liverpool suma 21 puntos y ocupa la cuarta posición, mientras que el Manchester United sigue sufriendo, estancado en 8 puntos en el decimonoveno puesto (penúltimo).