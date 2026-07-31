El extremo belga Jérémy Doku ha abierto el capítulo de lo que ocurrió entre bastidores durante su participación en el Mundial 2026, revelando los detalles del turbulento mes de junio que vivió entre la enfermedad y una urgencia familiar, en unos acontecimientos que acapararon los focos más que su rendimiento sobre el terreno de juego.

Doku entró en el torneo con grandes ambiciones, pero chocó con una infección respiratoria aguda que le privó de participar en el partido de la segunda jornada de la fase de grupos ante Irán, que terminó con empate sin goles, sin que se anunciara entonces que su estado era mucho peor de lo esperado.

En sus declaraciones a través de su cuenta de Instagram, como antesala de un documental que se estrenará el domingo en su canal de YouTube, Doku dijo: "Nunca había sentido un dolor así en mi vida, no podía moverme y me daban ganas de llorar. Era la una de la madrugada cuando tuve que ir a urgencias".

Viaje a Londres: el nacimiento de Brayze y la polémica

La intensidad del Mundial de Doku no se detuvo en la enfermedad; en plena competición, recibió una noticia que cambió sus prioridades: el nacimiento de su primer hijo. El jugador relata: "Me desperté de repente, alguien me dijo que mi mujer estaba de parto. Pensé entonces: tengo que ver a mi hijo".

Y, efectivamente, Doku abandonó la concentración de Bélgica en un rápido viaje a Londres, y pudo tener a su hijo Brayze entre sus brazos. La fugaz visita provocó, sin quererlo, una amplia polémica en Bélgica sobre el papel del jugador como padre y su presencia en el nacimiento mientras participaba en un gran torneo. Doku comenta: "Ahora me esfuerzo al máximo por ser el mejor padre posible".

Eliminación en cuartos de final y arrepentimiento por su impacto

En el plano deportivo, Doku reconoció que no estaba en su mejor momento físico ni técnico, y que no logró dejar la huella que deseaba. La selección de Bélgica se despidió del torneo en cuartos de final con la derrota por 2-1 ante España, que después se proclamaría campeona.

Doku cerró sus declaraciones diciendo: "Ojalá hubiera tenido un mayor impacto durante este torneo. Nunca olvidaré el Mundial 2026".