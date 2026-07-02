Vídeo impactante: un aficionado argelino sufre una brutal paliza por el partido contra Marruecos... y se toman medidas oficiales para perseguir a los implicados

La comunidad argelina está conmocionada tras la agresión que sufrió el joven Wassim (14 años) en una zona de aficionados de Boston, durante el partido de Copa del Mundo 2026 entre Marruecos y Holanda. El incidente ha generado indignación en las redes sociales.

Según el periódico argelino «Al-Shorouk», el joven estadounidense de origen argelino llevaba la camiseta de Argelia pero había ido a animar a Marruecos, que ganó en los penaltis tras el 1-1.

Tras la ventaja holandesa, un vídeo muestra cómo unos 35 aficionados lo agredieron hasta dejarlo inconsciente. Luego fue hospitalizado.

Indignación generalizada e investigación estadounidense

El suceso ha indignado a la comunidad argelina en redes y a la diáspora en EE. UU. y Canadá, justo cuando Argelia se prepara para enfrentar a Suiza en Vancouver.

Muchos aficionados argelinos y marroquíes condenaron el ataque en redes, y la afición argelina mostró gran solidaridad con «Wassim».

Según «La Gazette du Finic», las autoridades estadounidenses han iniciado acciones legales contra los sospechosos, y el cónsul argelino en Nueva York presentó una denuncia oficial.

El presidente argelino se pronuncia

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, confirmó que la embajada sigue el caso con las autoridades estadounidenses y afirmó: «Nuestra embajada hace todo lo necesario y sigue de cerca todos los procedimientos judiciales».

Los implicados se enfrentan a duras sanciones.

Las imágenes de vigilancia permitieron identificar a 35 sospechosos y ya se abrió una investigación oficial. Se prevé que en los próximos días pasen a disposición judicial y, de ser condenados, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

Responsables diplomáticos visitaron al joven Wassim, quien ya dejó el hospital. El ministro de Deportes, Walid Sadi, sigue su recuperación y lo invitó al partido Argelia-Suiza del Mundial como gesto de apoyo.