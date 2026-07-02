Vídeo impactante: un aficionado argelino sufre una brutal paliza por el partido contra Marruecos... y se emprenden acciones oficiales para perseguir a los implicados

La comunidad argelina está conmocionada tras la agresión que sufrió el joven Wassim (14 años) en una zona de aficionados de Boston, durante el partido de la Copa del Mundo 2026 entre Marruecos y Holanda. El incidente, que ha indignado a las redes sociales, ocurrió mientras el adolescente, de origen argelino, llevaba la camiseta de Argelia.

Según el periódico argelino «Al-Shorouk», el joven estadounidense de origen argelino llevaba la camiseta de Argelia pero había ido a animar a Marruecos, que ganó en los penaltis tras empatar 1-1.

Cuando Holanda se adelantó, un vídeo muestra que unos 35 seguidores lo agredieron hasta dejarlo inconsciente. Luego lo llevaron al hospital.

Indignación generalizada e investigación estadounidense

El suceso ha indignado a la comunidad argelina en redes y a la diáspora en EE. UU. y Canadá, justo cuando Argelia se prepara para enfrentar a Suiza en Vancouver.

Numerosos aficionados argelinos y marroquíes condenaron el ataque en redes, y la afición argelina mostró gran solidaridad con «Wassim».

Según «La Gazette du Finic», las autoridades estadounidenses han iniciado acciones legales contra los agresores y el cónsul argelino en Nueva York presentó una denuncia oficial.

El presidente argelino se pronuncia

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, confirmó que la embajada sigue el caso con las autoridades estadounidenses y afirmó: «Nuestra embajada hace todo lo necesario y sigue de cerca todos los procedimientos judiciales».

Se enfrentan a duras sanciones.

Las imágenes de seguridad permitieron identificar a 35 sospechosos y ya se abrió una investigación oficial. Se prevé que en los próximos días pasen a disposición judicial y, de ser condenados, podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.

Responsables diplomáticos visitaron al joven Wassim, quien ya dejó el hospital. El ministro de Deportes, Walid Sadi, sigue su recuperación y lo invitó al partido contra Suiza en el Mundial como gesto de apoyo.

El tío del aficionado responde a los rumores

El tío de Wassim tranquilizó a la opinión pública: el joven superó el peligro médico, aunque permanece bajo vigilancia continua.

Además, la embajada argelina en Washington se comunicó con la familia para seguir el caso y brindar apoyo. Su padre ya tramitó la denuncia, pues Wassim es menor con doble nacionalidad estadounidense y argelina, y la policía de EE. UU. también investiga el caso.

Además, desmintió la detención de los sospechosos —por ahora no hay arrestos— y confirmó que la investigación sigue abierta para identificar a los agresores, posiblemente más de 35.

Además, desmintió los rumores que ponían en duda los hechos, rechazando de forma categórica las afirmaciones de que el vídeo fuera antiguo o de que el incidente hubiera ocurrido fuera de Estados Unidos, y confirmó que el caso es real y está siendo seguido de cerca por las autoridades oficiales y diplomáticas.