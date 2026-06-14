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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Vídeo: imagen memorable de Hakimi y Neymar tras el empate entre Marruecos y Brasil

A. Hakimi
Neymar
Vinicius Junior
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Una vieja amistad

Las cámaras captaron un momento especial entre Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, y Neymar da Silva, de Brasil, tras el partido de la primera jornada del Mundial 2026.

Hakimi bromeó y estrechó la mano de Neymar y Vinicius Junior tras el pitido final, antes de regalar su camiseta al jugador del Santos, ausente por lesión.

Hakimi ya fue compañero de Neymar en el París Saint-Germain entre 2021 y 2023.

El partido terminó 1-1, y aunque Marruecos dominó y creó varias ocasiones, no pudo ampliar el marcador.

Marruecos empezó con presión alta y abrió el marcador en el 21' gracias a un tanto de Ismail Saibari, asistido por Ibrahim Díaz.

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Brasil respondió rápido y empató con un gran disparo de Vinicius Junior dentro del área en el 32’.

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