Hussein Abdulghani, exestrella del Al-Ahli saudí, dirigió duras críticas al director técnico del club, el neerlandés Marino Pusic, tras la derrota por 3-2 ante el Al-Qadsiah, el martes, en la sexta jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Abdulghani afirmó, en declaraciones al programa Nadeena del canal MBC, que el entrenador del Al-Ahli utiliza a los jugadores de manera errónea, en especial a los nuevos fichajes, lo que aumenta los problemas del equipo y agrava su situación en cuanto a la estabilidad.

Señaló que el Al-Ahli ha disputado hasta ahora 8 partidos, en todas las competiciones, por lo que se supone que ya debería haber asimilado los asuntos del equipo, las capacidades de sus jugadores y cómo utilizarlos de la forma correcta en un 70%, especialmente porque el Al-Ahli cuenta con jugadores internacionales de grandes nombres.

La exestrella de la selección saudí subrayó: "El entrenador debe asumir sus responsabilidades, en cuanto al jugador ucraniano Artem Bondarenko, al que él mismo trajo".

Y explicó: "El entrenador aparta a Artem de los grandes encuentros y lo hace jugar en los partidos menores, y eso es debilidad y cobardía por parte del entrenador".

Apuntó que Artem participó ante el Al-Khaleej y el Al-Riyadh, y estuvo ausente ante el Al-Hilal y el Al-Qadsiah, quedando fuera de la lista por completo.

Y prosiguió: "Esto es una provocación a la afición. Debe darle confianza al jugador".

Y continuó: "Cualquier jugador puede ser objeto de ataques por parte de la afición porque esta es emocional, pero la presión es lo que hace resaltar la calidad de los jugadores; sin embargo, lo que hace Pusic con Artem parece como si lo estuviera protegiendo, y eso es un gran error".

Advirtió sobre continuar con el mismo enfoque, exigiendo un cambio en el estilo del entrenador en la próxima etapa y una preparación diferente para los partidos, comenzando por el encuentro ante el Sundowns sudafricano en la Copa Intercontinental.

Abdulghani recomendó a la afición del Al-Ahli apoyar al club en este periodo delicado a pesar de su tristeza, afirmando: "Ese es su papel".

Y dijo: "En los dos próximos partidos en Yeda debéis llenar las gradas. La única solución ahora es que continúe el apoyo de la afición para que el equipo se recupere".

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