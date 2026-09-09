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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Hussein Abdel Ghani: Bosic aumenta los problemas del Al-Ahly y su actuación con Artem fue un gran error

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
A. Bondarenko
M. Pusic
H. Abdulghani
Arabia Saudí
Ucrania
Países Bajos

"Llenar las gradas, la solución más importante"

Hussein Abdulghani, exestrella del Al-Ahli saudí, dirigió duras críticas al director técnico del club, el neerlandés Marino Pusic, tras la derrota por 3-2 ante el Al-Qadsiah, el martes, en la sexta jornada de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

Abdulghani afirmó, en declaraciones al programa Nadeena del canal MBC, que el entrenador del Al-Ahli utiliza a los jugadores de manera errónea, en especial a los nuevos fichajes, lo que aumenta los problemas del equipo y agrava su situación en cuanto a la estabilidad.

Señaló que el Al-Ahli ha disputado hasta ahora 8 partidos, en todas las competiciones, por lo que se supone que ya debería haber asimilado los asuntos del equipo, las capacidades de sus jugadores y cómo utilizarlos de la forma correcta en un 70%, especialmente porque el Al-Ahli cuenta con jugadores internacionales de grandes nombres.

La exestrella de la selección saudí subrayó: "El entrenador debe asumir sus responsabilidades, en cuanto al jugador ucraniano Artem Bondarenko, al que él mismo trajo".

Y explicó: "El entrenador aparta a Artem de los grandes encuentros y lo hace jugar en los partidos menores, y eso es debilidad y cobardía por parte del entrenador".

1ª División
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
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ALI
1ª División
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Al Ahli
AHL
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Al Hazem
ALH

Apuntó que Artem participó ante el Al-Khaleej y el Al-Riyadh, y estuvo ausente ante el Al-Hilal y el Al-Qadsiah, quedando fuera de la lista por completo.

Y prosiguió: "Esto es una provocación a la afición. Debe darle confianza al jugador".

Y continuó: "Cualquier jugador puede ser objeto de ataques por parte de la afición porque esta es emocional, pero la presión es lo que hace resaltar la calidad de los jugadores; sin embargo, lo que hace Pusic con Artem parece como si lo estuviera protegiendo, y eso es un gran error".

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Advirtió sobre continuar con el mismo enfoque, exigiendo un cambio en el estilo del entrenador en la próxima etapa y una preparación diferente para los partidos, comenzando por el encuentro ante el Sundowns sudafricano en la Copa Intercontinental.

Abdulghani recomendó a la afición del Al-Ahli apoyar al club en este periodo delicado a pesar de su tristeza, afirmando: "Ese es su papel".

Y dijo: "En los dos próximos partidos en Yeda debéis llenar las gradas. La única solución ahora es que continúe el apoyo de la afición para que el equipo se recupere".

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