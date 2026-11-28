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El Real Madrid sufrió una dolorosa derrota en su estadio, el Santiago Bernabéu, al caer por 2-1 ante el Deportivo Alavés pese a dominar la posesión y a sus reiterados intentos de remontar. Así se detiene la racha de victorias del equipo bajo las órdenes de José Mourinho tras 10 partidos consecutivos, y el conjunto blanco recibe un duro golpe en la pelea por el título de LaLiga.

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El Real Madrid afrontaba el encuentro, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga, con la ambición de lograr su undécima victoria consecutiva e igualar al Barcelona en lo más alto de la clasificación, aprovechando el gran impulso anímico que le había dado su contundente triunfo por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Alavés logró romper los pronósticos y llevarse los tres puntos del feudo blanco.

Los locales arrancaron el partido con una clara presión ofensiva y Kylian Mbappé estuvo a punto de abrir el marcador muy pronto, al obligar a intervenir al portero Antonio Sivera en el minuto 5. Tres minutos después generó otra ocasión para Vinícius Júnior, pero el brasileño no consiguió perforar la red.

En contra del desarrollo del juego, el Alavés aprovechó un error defensivo de Dean Huijsen, que devolvió el balón con poca fuerza. Toni Martínez se hizo con el esférico, se plantó solo ante Thibaut Courtois, lo regateó y empujó la pelota a la portería vacía en el minuto 22.

El Real Madrid intentó empatar antes del descanso, pero los intentos de Jude Bellingham no se tradujeron en goles: Sivera le detuvo un disparo en el minuto 34 y otro intento del inglés se desvió a córner.

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Pese a su dominio y a la posesión, el conjunto blanco fue incapaz de superar la ordenada defensa del Alavés y se marchó al descanso con un gol en contra, en medio del enfado de Mourinho, que vio la tarjeta amarilla por sus protestas contra las decisiones arbitrales.

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Al inicio de la segunda parte, el técnico portugués realizó dos cambios, con la entrada de Bernardo Silva y Yan Diomande en lugar de Aurélien Tchouaméni y Brahim Díaz. Aun así, el Alavés siguió amenazando la portería local y vio cómo se le anulaba un gol por fuera de juego en el minuto 49, antes de ampliar su ventaja en el 61. Pérez aprovechó un nuevo error de Dean Huijsen, se adelantó a los defensas, regateó a Courtois y la mandó a la red vacía, lo que complicaba todavía más la misión del Real Madrid.

La respuesta del Real Madrid llegó en el minuto 70, cuando Mbappé aprovechó un córner sacado en rápido por el equipo: Bellingham le cedió el balón con inteligencia dentro del área y el delantero francés disparó con fuerza bajo el larguero para firmar su decimocuarto gol en LaLiga esta temporada y recortar distancias hasta el 2-1.

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Los locales encerraron al Alavés en su área durante los últimos minutos, pero el poste repelió un remate de cabeza de Bellingham, mientras Sivera seguía frenando la avalancha de ataques blancos.

En el minuto 86, el Real Madrid creyó haber conseguido un penalti tras la caída de Bellingham dentro del área, pero intervino el VAR y el árbitro César Soto Grado rectificó su decisión y señaló falta por simulación del inglés, que ya había visto la amarilla en el minuto 75. Finalmente, el colegiado le mostró la segunda amarilla y lo expulsó en el minuto 89.

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El Alavés resistió hasta el final y logró un valioso triunfo que lo eleva a la octava posición, mientras que el Real Madrid se dejó puntos importantes y vio cómo su racha de victorias se detenía en diez partidos. El Atlético de Madrid lo supera en la clasificación, y la distancia con el Barcelona podría ampliarse a seis puntos si el conjunto azulgrana vence al Deportivo de La Coruña.