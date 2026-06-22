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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Hossam Hassan gana la apuesta a Zico en el Mundial

Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
M. Ziko
M. Salah
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá

Marcó y asistió ante Nueva Zelanda

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, acertó con su apuesta ante Nueva Zelanda en el partido de la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Nueva Zelanda se adelantó en el 15’ con gol de Finn Sormann, pero Zico igualó en el 59’ con un potente cabezazo tras centro de Mohamed Hani.

Es su tercer gol en cuatro partidos internacionales, tras marcar a Rusia y Brasil en amistosos.



Hossam Hassan, seleccionador de los «Faraones», confió en él y lo alineó como titular en los dos partidos del Mundial.

El delantero del Pyramids respondió a la confianza del técnico con un tanto clave.

Además, dio la asistencia del segundo tanto, obra de Mohamed Salah.

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