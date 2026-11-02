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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: Hamza Abdelkarim sacude las redes y el Barcelona lo describe en dos palabras

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
H. Abdelkarim
H. Flick
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El Barcelona ensalzó las cualidades de su joven delantero, el egipcio Hamza Abdelkarim (18 años), horas antes del enfrentamiento ante el Aston Villa inglés.

El Barcelona recibe al Aston Villa en el estadio ''Camp Nou'' la noche de mañana martes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Abdelkarim participa en los entrenamientos del Barcelona con un esfuerzo evidente, con la esperanza de conseguir más minutos de juego con el técnico alemán Hansi Flick.

El Barcelona publicó en su cuenta en "X" un vídeo en el que aparece Hamza Abdelkarim durante un entrenamiento del Barça, donde logró marcar un gol de forma destacada.

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Abdelkarim recibió el balón frente al área para efectuar un remate destacado que acabó en la red.

El Barcelona comentó sobre el vídeo: "Goleador por naturaleza".

 

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