Vídeo: Hamza Abdelkarim brilla con un doblete en la derrota del Barcelona ante el Birmingham

El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim acaparó los focos en el primer partido oficial del Barcelona en la pretemporada de cara al nuevo curso, después de marcar los dos goles del conjunto catalán en el empate 2-2 ante el Birmingham City inglés en el estadio de St Andrew's, antes de que el Blaugrana cayera en la tanda de penaltis, en una actuación destacada del futbolista de tan solo 18 años.

Hamza logró imponerse al técnico Hansi Flick durante la pretemporada, disputando como titular los dos primeros amistosos de este verano, mostrando unas cualidades ofensivas excepcionales que lo capacitan para competir por un puesto en el once inicial.

Serenidad y gol de penalti

Hamza abrió el marcador para el Barcelona en la primera parte con un penalti claro que él mismo se procuró tras una internada de Bernal por la banda izquierda, donde demostró una inteligencia en el movimiento dentro del área y una anticipación perfecta a los desplazamientos de los defensores.

Y pese a su corta edad, el delantero egipcio, que disputó el Mundial con tan solo 18 años, mostró una llamativa serenidad al insistir en lanzar el penalti él mismo pese a la presencia de jugadores más experimentados sobre el terreno de juego, y engañó al portero inglés James Beadle con un potente disparo con su pierna izquierda para anotar su primer gol con el primer equipo.

Olfato goleador y segundo tanto de rechace

Hamza no se conformó con el primer gol, sino que continuó su brillante actuación en la segunda parte con un magnífico segundo tanto en el que demostró su gran olfato goleador y su capacidad para aprovechar las ocasiones.

El segundo gol llegó tras una precisa internada en diagonal de Roony Bardghji y un potente disparo que el portero del Birmingham no pudo atrapar, por lo que Hamza se lanzó sobre el rechace con habilidad y una gran vigilancia ofensiva para mandarla al fondo de la red, firmando un doblete en su primera aparición oficial con el primer equipo.

Una actuación completa que llama la atención de Flick

El brillo de Hamza no se limitó únicamente a la faceta ofensiva, sino que también mostró un espíritu combativo y una clara determinación en el trabajo defensivo, cometiendo tres de las seis faltas del Barcelona en la primera parte y viendo una tarjeta amarilla, en señal del gran esfuerzo y la presión constante que Flick exige a sus delanteros.

El futbolista egipcio destacó por su velocidad y su actividad permanente durante todo el tiempo que participó, ya que no dejó de pedir el balón y de moverse con inteligencia dentro del área, y también supo jugar de espaldas a la portería, proteger el balón y atacar a los defensores al encarar el marco.

Un mensaje contundente en plena búsqueda de un delantero

El brillo de Hamza llega en un momento delicado, ya que el Barcelona busca fichar a un delantero puro durante el actual mercado de fichajes veraniego, lo que hace que la competencia por el puesto sea sumamente feroz.

Pero el joven delantero egipcio envía un mensaje contundente a la dirección deportiva de que es capaz de asumir la responsabilidad y aportar el plus ofensivo que el equipo necesita, aprovechando cada minuto de la pretemporada para demostrar su valía y reservar un lugar en el once inicial.

Un once joven y derrota en los penaltis

El partido contó con la participación de un once joven del Barcelona, integrado por 6 jugadores del primer equipo y 5 de la academia juvenil, ante la ausencia de la mayoría de los internacionales alemanes que se encuentran de vacaciones, así como la ausencia del portero alemán Marc-André ter Stegen, que se desplazó a Ámsterdam de cara a su cesión al Ajax.

El Birmingham se adelantó con un gol de cabeza de Briske, antes de que Hamza igualara de penalti y luego marcara el segundo tanto en la segunda parte, hasta que el conjunto inglés logró el empate a balón parado a través de Jon Solís, por lo que el partido se decidió en la tanda de penaltis, que ganó el Birmingham.

Y pese a la derrota, Hamza Abdelkarim sale del partido como el gran vencedor, después de demostrar que es un talento prometedor capaz de cargar con la responsabilidad ofensiva de uno de los mayores clubes del mundo, en un comienzo prometedor que podría ser la llave de un futuro brillante con el Blaugrana.