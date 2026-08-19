El marroquí Abderrazak Hamdallah, nuevo delantero del Al-Taawoun, inició su cuenta goleadora con el equipo, en lo que representa su cuarta escala anotadora en el fútbol saudí.

Hamdallah lideró el ataque del Al-Taawoun durante el enfrentamiento ante el Damac, este miércoles, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

El delantero marroquí abrió el marcador para el Al-Taawoun en el primer minuto de la segunda parte, mediante un penalti que colocó con maestría a la izquierda del portero del Damac.

Este gol se convirtió en el primero de Hamdallah con el Al-Taawoun, tras haberse incorporado a sus filas durante el actual mercado de fichajes de verano, después de poner fin a su etapa con el Al-Shabab.

El jugador de 35 años había debutado con el Al-Taawoun el pasado sábado, durante el empate sin goles ante el Al-Khaleej, en la primera jornada de la Roshn League.

El Al-Taawoun se convirtió en el cuarto club saudí con el que marca Hamdallah, después del Al-Nassr, el Al-Ittihad, y también el Al-Shabab.

El Al-Hilal fue el único equipo saudí con el que Hamdallah no marcó, ya que solo disputó un único partido, durante 15 minutos, en la derrota por 1-2 ante el brasileño Fluminense, en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025.

En términos generales, este gol fue el número 31 del delantero marroquí en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, después de haber marcado 20 goles con el Al-Nassr, 6 con el Al-Ittihad y 4 con el Al-Shabab.

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