Vídeo: Haaland firma el desenlace, Noruega supera la emboscada de Gales

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La selección de Noruega logró una victoria sobre su invitada, la selección de Gales, por un resultado de 3-1, en un enfrentamiento que vivió un claro giro durante la segunda parte, después de que la primera mitad terminara con empate a cero. La selección de Noruega elevó su casillero a 6 puntos, mientras que la selección de Gales se quedó estancada en 3 puntos, en el grupo cuatro del nivel uno de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El partido comenzó con un intento temprano de Gales, después de que Harry Wilson desperdiciara una ocasión de gol en el minuto 2, tras un centro de Brennan Johnson, antes de que Antonio Nusa obtuviera un tiro libre en el minuto 4.

La selección noruega respondió con dos intentos consecutivos a través de Nusa y Thelo Aasgaard en los minutos 6 y 7, pero ninguno acabó en gol, mientras que la defensa de Gales rechazó otro intento de Martin Ødegaard en el minuto 14. Los minutos siguientes vieron intentos mutuos, pues la selección de Gales tuvo una ocasión a través de Daniel James en el minuto 18, antes de que Aasgaard desperdiciara un remate de cabeza para Noruega en el minuto 19, seguido de una falta a favor de Brennan Johnson. James volvió a amenazar la portería noruega en el minuto 22 con un disparo que pasó junto al poste, mientras que el intento de Ødegaard en el minuto 27 chocó con la defensa de Gales, y Nusa desperdició otra ocasión en el minuto 29.

El empate sin goles se mantuvo hasta el final de la primera parte, pese a que Noruega dispuso de un córner en el minuto 31 y otro intento de Torbjørn Heggem tras un córner en el minuto 15, mientras que la selección de Gales tuvo que lidiar con una interrupción del juego por la lesión de Daniel James en el minuto 35. Antes del descanso, Egil Selvik rechazó un disparo de James en el minuto 43, de modo que la primera parte terminó con empate a cero tras un minuto del tiempo añadido.

Con el inicio de la segunda parte, la selección de Gales intentó sorprender a los locales, pero el disparo de Brennan Johnson en el minuto 48 pasó junto a la portería, antes de que la selección noruega comenzara a aumentar su presión ofensiva. Tras dos intentos de Sander Berge en el minuto 54, Noruega obtuvo un córner en el minuto 59 que se tradujo en el primer gol, después de que Antonio Nusa aprovechara el balón y disparara con su pie derecho al fondo de la escuadra izquierda de la portería del guardameta Karl Darlow.

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La selección noruega no esperó mucho para ampliar su ventaja, pues Andreas Schjelderup marcó el segundo gol en el minuto 68, después de recibir un pase de Erling Haaland, para disparar con su pie derecho desde dentro del área al fondo de la escuadra derecha. Este periodo vio varios cambios, destacando la entrada de Mark Harris por Lewis Koumas en el minuto 64, y después la participación de Schjelderup y Patrick Berg en las filas de Noruega en el minuto 66, mientras que Gales realizó tres cambios en el minuto 72, que incluyeron la entrada de David Brooks, Rubin Colwill y Connor Roberts.

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La selección de Gales intentó volver al partido durante los minutos siguientes, y amenazó la portería de Noruega con más de un intento, pues Selvik rechazó un disparo de Mark Harris en el minuto 65, y luego despejó un intento de Ethan Ampadu en el minuto 76, mientras que el guardameta rechazó un intento de Rubin Colwill en el minuto 79. En ese mismo minuto, David Brooks logró recortar la diferencia al marcar el primer gol de Gales, después de recibir un pase de Harry Wilson y disparar con su pie izquierdo al fondo de la escuadra derecha, dejando el marcador 2-1.

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La selección noruega respondió con intentos para ampliar su ventaja, y Darlow rechazó un disparo de Ødegaard en el minuto 84, antes de que los locales obtuvieran un penalti en el minuto 85, después de que Andreas Schjelderup sufriera una falta dentro del área por parte de Connor Roberts, que vio una tarjeta amarilla, mientras que Harry Wilson recibió otra amonestación en el minuto 87. Haaland se encargó de ejecutar el penalti en el minuto 88, disparando con su pie izquierdo al fondo de la escuadra derecha, marcando el tercer gol de Noruega y devolviendo la diferencia a dos goles.

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En los últimos minutos, Gales intentó recortar el marcador de nuevo, pero el disparo de Brennan Johnson en el minuto 89, tras un pase de Ben Davies, pasó junto al poste izquierdo, mientras que el cuarto árbitro señaló seis minutos de tiempo añadido. Los últimos instantes vieron un fuera de juego de Haaland en el minuto 90+1, antes de que el encuentro terminara con victoria de Noruega por 3-1, después de que la selección anfitriona lograra mantener su ventaja y resolver el partido a su favor.

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