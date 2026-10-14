El delantero noruego Erling Haaland recortó distancias para su equipo, el Manchester City, durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain este miércoles en el Etihad Stadium, en el marco de la segunda jornada de la Champions League.

El conjunto parisino se había adelantado con tres goles en la primera mitad, antes de que Haaland marcara un tanto para los locales en el minuto 53 con un remate de cabeza, aprovechando un centro elevado que envió el suplente senegalés Iliman Ndiaye.









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El gol de Haaland encendió el entusiasmo de su antiguo entrenador Pep Guardiola, sentado en las gradas, a quien las cámaras captaron celebrando y aplaudiendo al noruego.

Pero no pasaron 10 minutos hasta que Magnes Akliouche devolvió la diferencia a 3 goles, cuando lanzó un potente disparo que rechazó el portero Gianluigi Donnarumma, aunque el balón acabó cayendo en su propia red. El cuarto gol del Saint-Germain llegó tras una serie de ocasiones desperdiciadas por parte del City.

Y en el minuto 75 Haaland anotó el segundo gol de los locales, tras un pase raso de su compañero marroquí Ayoub Bouaddi.

El conjunto celeste llegó al partido de hoy animado por su amplia victoria sobre el Liverpool (3-0) en la Premier League, mientras que el Saint-Germain se impuso al Le Mans (3-1) en la liga francesa.







