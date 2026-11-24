El gol de Gyökeres en el minuto 10 añade un nuevo hito a su trayectoria europea con la camiseta del Arsenal, ya que el delantero sueco se ha mostrado más eficaz en la Liga de Campeones con el conjunto londinense que durante su anterior etapa en el Sporting de Lisboa.
Según las estadísticas de Squawka, Gyökeres eleva a 7 su cuenta de goles en la Liga de Campeones con el Arsenal y supera así los que marcó con el Sporting de Lisboa en la competición, que se quedaron en 6.
Estas cifras cobran especial relevancia si se tiene en cuenta el tiempo que necesitó el delantero sueco para imponerse en su nuevo equipo, tras llegar al Arsenal procedente del Sporting en medio de grandes expectativas por aprovechar su capacidad goleadora en las competiciones nacionales y europeas.
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La influencia de Gyökeres no se limita al gol: según una estadística publicada por la cuenta EuroFoot, ha participado en 4 goles en sus últimos 3 partidos de la Liga de Campeones, una muestra de la variedad de sus funciones ofensivas y de su capacidad para marcar diferencias.
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La racha comenzó con una asistencia ante el Bayern de Múnich, continuó frente al Slavia de Praga con un gol y una asistencia, y ahora ha perforado la portería del Borussia Dortmund en el duelo actual.
Gyökeres sigue buscando su primer gol en la Premier League esta temporada, tras disputar 8 partidos con el Arsenal, con un total de 181 minutos, sin ver puerta y con una sola asistencia, según los datos de Opta.
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