La selección saudí entró en la historia del Mundial por la puerta trasera, gracias a los pies de Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española.

Este domingo, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, la selección saudí se midió a España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

España empezó fuerte y marcó tres goles en 24 minutos, con participación directa de Oyarzabal en todos.

Asistió a Yamal en el 1-0 (m. 10) y luego firmó el 2-0 (m. 21) y el 3-0 (m. 24).

Según Opta, es la primera vez que “El Matador” anota tres goles en los primeros 25 minutos de un partido mundialista.

Solo Alemania, que marcó tres en los primeros 25 minutos ante Brasil en la semifinal del Mundial 2014, iguala esta marca en el siglo XXI.

Según la cuenta de estadísticas «Mstership» en «X», Oyarzabal es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo que marca dos goles y da una asistencia en los primeros 24 minutos.

En sus últimos 13 partidos con España ha participado en 21 goles: 14 marcados y 7 asistidos.