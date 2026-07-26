Liverpool inauguró su nueva era bajo la dirección del técnico español Andoni Iraola con una emocionante victoria por (4-2) ante el Sunderland, en un partido amistoso que dejó muchos aspectos positivos en el plano ofensivo, pero que al mismo tiempo desveló de forma temprana una preocupante crisis defensiva, después de que Joe Gómez sufriera una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego pocos minutos después del inicio del encuentro.

Los goles del Liverpool los marcaron Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas, en un partido que contó con el brillo de varias jóvenes promesas y numerosos mensajes tácticos del nuevo entrenador.

El encuentro presenció el peor escenario posible para Iraola, después de que Joe Gómez, que inició el partido como capitán del equipo y central, sufriera una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto ocho.

El técnico español comentó tras el partido: "Quizá la peor noticia fue la lesión temprana de Joe. Estábamos contentos de haber realizado los entrenamientos sin perder a ningún jugador, pero por desgracia perdimos a Joe muy pronto".

Los problemas de Iraola en la línea defensiva aumentaron con la continua ausencia del recién llegado Jeremie Frimpong, que no participó en el partido inaugural de la gira del equipo por Estados Unidos, según informó la cadena de radiodifusión británica "BBC".

El entrenador explicó el motivo de la ausencia del jugador: "Decidimos ser cautelosos con la situación de Jeremie. Ha estado alejado de los terrenos de juego durante varios meses y, aunque entrena bien, no queremos precipitarnos en hacerle jugar. Es probable que participe en el último partido de la gira y disponga de algunos minutos".

Una defensa joven ante una difícil prueba

Con Virgil van Dijk disfrutando de un descanso adicional tras su participación con la selección de los Países Bajos en el Mundial, Iraola se vio obligado a apoyarse en una joven dupla en el eje de la defensa hasta el minuto 68.

Tanto Mour Talla Ndiaye (18 años) como Ifeanyi Ndukwe (18 años) hicieron su primera aparición con la camiseta del equipo, y ofrecieron una buena actuación pese a las difíciles circunstancias, aunque contar con ellos de manera regular no parece una opción de cara al momento actual.

Por su parte, Giovanni Leoni (19 años) continúa su programa de rehabilitación en solitario, en el marco de su recuperación de una grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior.

Iraola había señalado con anterioridad que su equipo sufre una "grave escasez numérica" en la posición de central, algo que quedó patente durante el encuentro.

Asimismo, el director deportivo Richard Hughes asistió al partido en Nashville, y no cabe duda de que la imagen de la salida de Gómez lesionado le confirmó la magnitud de la crisis que padece el equipo en esta posición.

Festival de goles en la "Ciudad de la Música"

En el plano ofensivo, el Liverpool ofreció un espectáculo entretenido en Nashville, tras lograr remontar en dos ocasiones durante el encuentro.

Algunos jugadores del equipo habían paseado la noche del viernes por la famosa zona de "Broadway" en la ciudad de Nashville, y parece que Dominik Szoboszlai se inspiró en algo de su ambiente; salió al inicio de la segunda parte portando el brazalete de capitán, antes de marcar un magnífico gol con un potente disparo desde fuera del área, igualando el marcador (2-2).

El gol de Szoboszlai llegó después de que el Sunderland se adelantara en dos ocasiones a través de Enzo Le Fée y Timur Tutierov.

Entre lo más destacado del partido figuró también la sólida aparición de Harvey Elliott, que disputó su primer partido tras su regreso al club después de un periodo en el Aston Villa, ya que asistió el gol de la primera ventaja que marcó Kieran Morrison.

Morrison (19 años) demostró su gran potencial tras rematar el balón con maestría con su pierna izquierda después de una destacada arrancada por la banda derecha. El internacional norirlandés continuó ofreciendo un nivel notable durante todo el partido, causando continuos problemas a la defensa del Sunderland.

Y pese a que el Liverpool necesita reforzar la posición de extremo tras la marcha de Mohamed Salah, Morrison lanzó un mensaje contundente que confirma que puede ser una opción importante dentro de la plantilla del primer equipo si continúa en el club este verano y no sale cedido.

Las huellas de Iraola aparecieron, pero el trabajo no ha terminado

Iraola no dejó de dar indicaciones a sus jugadores durante todo el partido, y se apreciaron algunos rasgos de su estilo basado en la presión adelantada, aunque el hecho de que el equipo encajara dos goles reveló que el trabajo defensivo todavía necesita mucho desarrollo.

Enzo Le Fée fue dejado sin la vigilancia suficiente para disparar con libertad a la portería de Giorgi Mamardashvili, y la defensa del Liverpool también apareció claramente desprotegida en la jugada del segundo gol que marcó Timur Tutierov.

Ante más de 24.897 espectadores, la mayoría aficionados del Liverpool, Federico Chiesa logró devolver la ventaja a su equipo al marcar el tercer gol tras un destacado pase de Calvin Ramsay, en medio de una gran celebración de la afición.

Lewis Koumas cerró el festival de goles al conseguir el cuarto tanto, confirmando la superioridad del Liverpool en el partido.

La jugada de la que llegó el cuarto gol contó con un destello destacado del talento inglés Josh Abbey, que cumplió sus dieciséis años apenas unos días antes y realizó su primera aparición con el primer equipo durante la segunda parte.

El joven jugador mostró un gran potencial, que confirma que es uno de los talentos más destacados en los que el club confía de cara al futuro.

Lo que viene es mejor, pero los desafíos continúan

El Liverpool regresó a su concentración en la ciudad de Chicago con la victoria conseguida, pero es consciente de que esto no es más que el comienzo.

Ya llegaron a la "Ciudad del Viento" Florian Wirtz, Alexander Isak y Ryan Gravenberch, quienes se incorporarán a los entrenamientos a partir del domingo.

Iraola afirmó tras el partido que el resultado no era su objetivo principal, al señalar: "El resultado no es lo más importante. Lo importante es que sigamos presionando y que no nos acostumbremos a jugar con comodidad, pues todavía tenemos por delante muchos aspectos que necesitan mejorar".

El Liverpool disputará su próximo partido ante el Wrexham en Nueva York el jueves, mientras que el Sunderland se enfrentará al Leeds United en el estadio "Sports Illustrated" de Nueva Jersey ese mismo día.