Columbus Crew arrebató una emocionante victoria a su invitado Inter Miami, vigente campeón de la Leagues Cup, tras imponerse por 2-1 con un gol agónico que anotó Jamal Thiaré en el minuto ocho del tiempo añadido de la segunda parte, en un duelo que fue testigo de una actuación destacada de la estrella argentina Lionel Messi.

Pese a la derrota de su equipo, Messi ofreció una pincelada técnica excepcional al marcar el único gol del Inter Miami en el minuto 33, de un tiro libre directo que ejecutó con su pie izquierdo desde un ángulo difícil, dejando el balón en la escuadra más lejana, en un disparo que sorprendió a la defensa de Columbus, que esperaba un centro.

El gol elevó la cuenta de Messi a 12 tantos de tiro libre directo con la camiseta del Inter Miami en todas las competiciones, entre ellos 6 goles durante la presente temporada. Asimismo, alcanzó su gol número 21 en la liga estadounidense, reforzando su liderato en la carrera por la Bota de Oro con una ventaja de 3 goles sobre Petar Musa, jugador del Dallas.

La estrella argentina intentó ampliar la ventaja de su equipo durante la segunda parte, pero el portero de Columbus, Patrick Schulte, atajó un disparo lejano suyo, mientras que otro intento pasó junto al poste, antes de que el partido se encaminara hacia un final dramático.

El Inter Miami se había puesto por detrás en el marcador después de que su exdelantero Josef Martínez anotara el gol de la ventaja para Columbus de penalti en la primera parte, tras sufrir una zancadilla dentro del área de Yannick Bright, antes de que Messi lograra el empate para su equipo.

La tarea del Miami se complicó aún más tras la expulsión de su suplente Santiago Morales, lo que permitió a Columbus aprovechar la superioridad numérica en los últimos instantes, cuando Jamal Thiaré remató el balón rechazado por el portero del Miami, Rocco Ríos Novo, y lo alojó en la red, otorgando a su equipo una valiosa victoria.

El partido también fue testigo de la mala suerte de Columbus, después de que el poste y el travesaño rechazaran tres intentos distintos del jugador Anass Zaroury, antes de que Thiaré resolviera el duelo con un gol tardío, permitiendo a los locales cosechar tres puntos importantes en la lucha por la clasificación a las rondas eliminatorias.

Con este resultado, el Inter Miami quedó estancado en el tercer puesto de la Conferencia Este, igualado a puntos con el New England Revolution, segundo clasificado, y a 14 puntos del líder Nashville SC, mientras que Columbus Crew avanzó al duodécimo puesto, manteniendo sus esperanzas de alcanzar la fase de play-off.

El partido llega antes del viaje de Messi a Argentina, donde se prepara para disputar su último encuentro con la camiseta de la selección nacional ante Benín, en un amistoso previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, tras anunciar su retirada del fútbol internacional a finales de agosto.