Vídeo: gol y expulsión, Danilo Pereira arruina el estreno del Al-Ittihad en 6 minutos catastróficos

El portugués Danilo Pereira, defensa del Al-Ittihad, comprometió a su equipo con dos errores fatales en 6 minutos catastróficos de su partido inaugural en el campeonato de la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad recibió a su rival, el Al-Khaleej, este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la competición de la Roshn Saudi League.

El Al-Ittihad terminó la primera parte con ventaja de un gol a cero sobre el Al-Khaleej, pero el inicio de la segunda parte fue catastrófico debido a los errores fatales que cometió Danilo Pereira.

Todo comenzó en el minuto 52, cuando Domínguez, jugador del Al-Khaleej, marcó el gol del empate tras rematar de cabeza un centro al interior de la portería, después de que el defensa portugués no lo marcara correctamente.

Pereira no se detuvo ahí, ya que cometió un error fatal pocos minutos después, cuando pateó al defensa del Al-Khaleej sin balón, por lo que el árbitro Majed Al-Shamrani lo expulsó en el minuto 58 tras recurrir a la tecnología del video.

El alemán Jens Wissing se vio obligado a reducir su capacidad ofensiva para compensar la expulsión de Danilo Pereira, dando entrada al defensa saudí Hassan Kadesh a costa del extremo francés Moussa Diaby.