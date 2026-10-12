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Vídeo: gol, fuera de juego y encontronazo: Ronaldo, protagonista de tres minutos de infarto en Asia

Al Nasr FC vs Neftchi Fargona
Al Nasr FC
Neftchi Fargona
AFC Liga de Campeones
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Uzbekistán
Portugal

La estrella portuguesa deja su primera huella asiática

El partido entre el Al Nassr saudí y el Neftchi uzbeko, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, vivió una serie de sucesos emocionantes en apenas 3 minutos.

El encuentro había sido retrasado aproximadamente una hora debido a los acontecimientos que se desarrollan en Oriente Medio, por lo que arrancó a las 22:15, hora de La Meca. Sigue los detalles

Cristiano Ronaldo marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 42 de la segunda mitad, con un potente disparo desde dentro del área, estrenando así su cuenta goleadora en la presente edición de la Champions asiática.



Además, llegó a su quinto gol en las distintas competiciones de esta temporada, así como al tanto número 981 de su carrera en general, por lo que le faltan 19 goles para cumplir el sueño de los mil goles.

Menos de un minuto después, el equipo visitante marcó el gol que recortaba distancias, pero el árbitro decidió anularlo tras acudir al videoarbitraje. Sin embargo, los acontecimientos no se detuvieron ahí, ya que el español Íñigo Martínez, defensa del Al Nassr, se enfrentó con uno de los jugadores del Neftchi.

El árbitro decidió entonces mostrar tarjeta amarilla a cada jugador y advertirles de no repetir lo mismo, y después el partido se reanudó con normalidad.



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