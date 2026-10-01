Kylian Mbappé regresó al Real Madrid para recibir tratamiento tras su lesión durante su concentración con la selección de Francia, pero este jueves se revelaron informaciones que han provocado un gran revuelo.

La selección francesa se enfrenta mañana por la noche a su homóloga italiana, dentro de la competición de la Liga de las Naciones de la UEFA, y este será el primer partido de Zinedine Zidane en suelo francés como seleccionador. El técnico francés no podrá contar con los servicios de su capitán Kylian Mbappé, pues el pasado viernes el delantero marcó el gol de la victoria ante Turquía antes de abandonar el terreno de juego por lesión.

Poco después, el Real Madrid emitió un comunicado sobre el estado de su delantero titular, en el que decía: "Tras las pruebas realizadas hoy por el cuerpo médico del Real Madrid a nuestro jugador Kylian Mbappé, se le ha diagnosticado una rotura en la cápsula posterior de su rodilla izquierda. Su evolución será seguida de cerca".

El Real Madrid no mencionó la duración de su ausencia, pero este es un procedimiento habitual cuando el Real Madrid anuncia una lesión. No obstante, la prensa española aportó información adicional, pues algunos señalaron que su ausencia sería de dos semanas, mientras que otros indicaron que solo estaría de baja durante diez días.

Y aunque el diario "As" afirmó que Mbappé se libró de lo peor, una lesión grave que requeriría cirugía, parece que el exjugador del Mónaco y del Paris Saint-Germain se encuentra en buen estado.

Esto supuso una sorpresa para el Real Madrid, que esperaba su ausencia durante varias semanas. Sin embargo, el Real Madrid y José Mourinho, que todavía estudian otras opciones en caso de que el jugador no se recupere por completo, no están disgustados.

El programa "El Chiringuito" ofreció este jueves una actualización sobre el estado del delantero francés.

El programa reveló: "Mbappé no ha acudido al centro de entrenamiento de Valdebebas durante los dos últimos días, pese a su lesión y a su necesidad de tratamiento".

Uno de los invitados explicó: "Es desconcertante. Llega lesionado desde Francia pero no recibe tratamiento en la ciudad en la que juega".

El programa confirmó, respaldando su postura con vídeos e imágenes, que el delantero lesionado se encuentra en París, donde fue visto en compañía de su novia Ester Expósito.

Esta actuación ha provocado un gran revuelo en España. Pero no es la primera vez, pues ya su viaje a Cerdeña mientras estaba lesionado la temporada pasada había causado un asombro similar.

Queda por ver si el delantero obtuvo la aprobación de su club y del cuerpo médico, lo cual es lo más probable. En cualquier caso, esto da un fuerte argumento a quienes lo acusan de simular la lesión.







