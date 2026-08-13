El Fulham, dirigido por su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, se retiró de un partido amistoso de preparación para el inicio de la nueva temporada, lo que coronó al Málaga como campeón de la Copa Costa del Sol sin necesidad de disputar la tanda de penaltis.

El encuentro terminó con empate (2-2) en el tiempo reglamentario, pero los hombres del entrenador Álvaro Arbeloa decidieron no participar en la tanda de penaltis tras la señalización de un penalti en su contra en el minuto 90.

Por su parte, el exentrenador del Real Madrid protestó con vehemencia, y el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias no tuvo más opción que expulsarlo, según informó el diario «Mundo Deportivo».

El partido comenzó mal para el Málaga, ya que Adrián Niño se vio obligado a abandonar el terreno de juego por lesión, lo que despertó la inquietud, dado que visitarán el estadio Metropolitano dentro de una semana para enfrentarse al Atlético de Madrid y cuentan con la baja de varios jugadores.

Óscar Boo y David Larrubia, extremos del Fulham y del Málaga respectivamente, fueron los más incisivos en una fase temprana con pocas ocasiones, hasta que Sessegnon marcó un gol de cabeza en el segundo palo para adelantar al equipo inglés (0-1).

Tras encajar el gol, el Málaga respondió con una magnífica jugada de Larrubia, y Chupi culminó la acción con un remate preciso a la red.

Tras el descanso, los hombres del Málaga mantuvieron su destacada actuación, pero encajaron otro gol, esta vez de Iwobi.

Con la realización de ocho cambios adicionales, el equipo local recuperó su vitalidad y su brío, y en el minuto 90, Eneko Jauregi marcó de penalti tras una mano para igualar el marcador (2-2).

La victoria quedó en manos de los locales tras la negativa del equipo inglés a disputar la tanda de penaltis, y fue precisamente el penalti de los últimos minutos el que encendió la ira de Álvaro Arbeloa, quien se negó a comparecer en la rueda de prensa posterior al partido.

Arbeloa asumió el mando del Fulham este verano, tras su experiencia con el Real Madrid, y se prepara para iniciar su andadura oficial con el equipo inglés en el enfrentamiento ante el Chelsea el próximo 24 de agosto, en la primera jornada de la Premier League.



























