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La estrella brasileña Neymar Júnior rompió su silencio tras una noche de enfado con el Santos, después de la derrota por 2-0 ante el Grêmio el lunes por la noche en el Brasileirão. El jugador consideró que los reiterados errores arbitrales le impidieron competir en igualdad de condiciones y lo expusieron personalmente a entradas violentas sin que el árbitro actuara con contundencia.

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Según el diario francés «L'Équipe», Neymar arremetió con dureza contra el árbitro Ramon Abatti Abel al término del partido y expresó su malestar por las decisiones que tomó durante el encuentro, en el que recibió un gran número de entradas sin que los jugadores rivales recibieran las sanciones que, a su juicio, merecían.

Las declaraciones del capitán del Santos al canal brasileño «SporTV» reflejaron el enorme enfado que lo invadió tras la derrota, sobre todo porque consideró que el arbitraje influyó directamente en el rendimiento de su equipo y en el resultado del partido.

Neymar aseguró que el árbitro no gestionó como debía las entradas que sufrió y señaló que, según sus cálculos, lo derribaron más de 10 veces solo en la primera parte, sin que se mostraran las tarjetas amarillas que consideraba necesarias para frenar a los jugadores del Grêmio.

La estrella brasileña afirmó que el árbitro hizo lo que le dio la gana y criticó que no se señalaran faltas en algunas acciones en las que lo agarraron y golpearon mientras intentaba superar a los defensas. Después se preguntó si había que esperar a que le rompieran la pierna para que los árbitros actuaran con más firmeza, una forma de expresar la falta de protección que siente sobre el terreno de juego.

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Las críticas del exjugador del Paris Saint-Germain no se limitaron al número de faltas que recibió, sino que se extendieron a lo que considera una falta de justicia en el trato a sus cualidades individuales. Explicó que su capacidad para regatear y superar a los rivales no debería convertirse en una excusa para ignorar las infracciones que se cometen contra él.

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Además, pidió que se sancione a los jugadores que recurren a entradas ilegales y que se piten las faltas cada vez que se produzcan. A su juicio, la actuación del árbitro Abatti fue muy mala y sus decisiones perjudicaron al Santos en un partido marcado por una evidente tensión entre los jugadores.

Este episodio llega pocos días después de otra polémica protagonizada por Neymar en el partido ante el Coritiba, cuando mantuvo una fuerte discusión con un aficionado y le respondió con palabras airadas tras ser provocado desde la grada.

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Por su parte, el Grêmio logró tres puntos valiosos pese a sufrir durante el partido y consiguió una victoria importante en su lucha por escapar de la zona de descenso, a solo dos jornadas del final del campeonato.

El segundo gol llegó de las botas del danés Martin Braithwaite, exjugador del Toulouse y del Espanyol, que marcó de penalti en el minuto 77 para confirmar la superioridad de su equipo y decantar el encuentro a favor del club de Porto Alegre, en un partido cambiante entre ambos conjuntos que no estuvo exento de choques y protestas.