El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en LaLiga, después de conseguir su quinta victoria consecutiva al imponerse al Levante por (4-2), en la quinta jornada de la competición, en un partido en el que el conjunto catalán impuso su dominio durante largos periodos antes de bajar el ritmo de forma evidente en los minutos finales, dando a los locales la oportunidad de volver a meterse en el encuentro.

El Barcelona afrontó el partido en busca de recuperar el liderato de la Liga con una ventaja de 3 puntos sobre el Real Madrid, pocas horas después de la victoria de este último sobre el Rayo Vallecano, y Hansi Flick optó por su alineación habitual con un 4-3-3, con Gordon, Raphinha y Lamine Yamal en la línea ofensiva, mientras que Rodri comenzó en el centro del campo.

El primer gol llegó a través de Marc Bernal... el primer tanto vino por medio de Marc Casadó... Xavi Espart, quien recibió el balón al borde del área, avanzó con él antes de ejecutar un disparo raso preciso desde un ángulo cerrado, que se coló en la red en el minuto cinco, dando al Barcelona una ventaja temprana.

Tras el gol, el Barcelona continuó imponiendo su estilo habitual, con la posesión y el movimiento constante del balón, aprovechando el brillo de sus jugadores en todas las líneas, mientras que el Levante intentó buscar una reacción a través de dos intentos de Ratkov y Brugué en el minuto 16, pero la defensa del conjunto catalán se mantuvo sólida y resolvió ambos intentos sin permitir un cambio en el rumbo del partido.

Ante el claro dominio de los visitantes, la dupla ofensiva formada por Raphinha y Lamine Yamal continuó generando peligro, y el brasileño fue de nuevo una de las claves del juego del Barcelona, después de aprovechar un error de Mandi al despejar el balón, controlándolo con habilidad antes de enviar un centro preciso a Lamine Yamal.

Yamal se encontró frente a la portería en una posición inmejorable y no dudó en enviar el balón dentro de la portería vacía, ampliando la ventaja del Barcelona a (2-0) en el minuto 19, y confirmando la gran superioridad del conjunto catalán sobre los locales.

El panorama no cambió mucho tras el segundo gol, ya que el Barcelona siguió controlando el desarrollo del juego, y los compañeros de Pedri mantuvieron su superioridad frente a los limitados intentos del Levante, con lo que el conjunto catalán cerró la primera parte con una ventaja cómoda y merecida.

Gol temprano

Con el inicio de la segunda parte, el Barcelona realizó un cambio con la entrada de Christensen en lugar de Martín, pero esto no afectó a la imagen del equipo, que continuó presionando y dominando, mientras que el Levante se vio incapaz de salir de sus zonas de forma regular.

En el minuto 48, el Barcelona obtuvo un penalti después de que Mandi tocara el balón con la mano tras una nueva arrancada de Lamine Yamal, y el jugador español se encargó de ejecutar el lanzamiento él mismo, colocándolo con calma dentro de la portería, para añadir el tercer gol y situar a su equipo en una posición más cómoda.

Tras alcanzar el tercer gol, el Barcelona continuó generando ocasiones, y Raphinha estuvo cerca de añadir un nuevo tanto en el minuto 55, después de recibir un pase de Gordon e intentar aprovecharlo con un disparo hacia la portería, pero pasó rozando el poste.

Con la entrada del partido en la última media hora, el Levante comenzó a mostrar mayor atrevimiento, y le surgieron ocasiones con las que podría haber recortado distancias, pero ni Pardelli ni Romero lograron aprovechar sus intentos en el minuto 61, con lo que el Barcelona se mantuvo por delante por tres goles a cero.

Los cambios de Flick alteran la imagen del partido

Hansi Flick decidió realizar una serie de cambios para refrescar sus filas, dando entrada a Dani Olmo, Adama y Bernal, mientras que salieron Lamine Yamal, Gordon y Pedri, pero estas sustituciones afectaron de forma evidente a la solidez y al dominio del Barcelona que habían caracterizado al equipo durante la mayor parte del partido.

El conjunto catalán comenzó a perder parte de su hegemonía, y el Levante encontró mayores espacios para moverse, hasta que los locales lograron aprovechar un grave error de Xavi Espart en el minuto 79, con lo que Romero marcó el primer gol y recortó la distancia a (1-3).

La presión del Levante no se detuvo, ya que continuó buscando un nuevo gol que devolviera al partido a un punto más emocionante, algo que efectivamente se logró en el minuto 88, cuando Brugué provocó un estado de caos dentro de la defensa del Barcelona, que terminó con un segundo gol de los locales, para dejar el marcador en (3-2) y colocar al Barcelona ante unos minutos finales de gran tensión.

Mientras el Levante intentaba completar la remontada, el Barcelona logró asestar el golpe definitivo durante el tiempo añadido, después de que Adama arrancara con una destacada jugada individual, regateando a los defensas locales antes de ejecutar un potente disparo con su pierna derecha al palo cercano, firmando el cuarto gol en el minuto 90+3.

A pesar de la contundente victoria y del mantenimiento del pleno de puntos, los minutos finales revelaron una faceta preocupante del Barcelona, después de que la bajada de concentración y de solidez defensiva permitieran al Levante marcar dos goles y devolver la emoción a un partido que parecía resuelto durante largos periodos, antes de que llegara el gol de Adama para devolver la tranquilidad a las filas de Flick y asegurar los tres puntos.