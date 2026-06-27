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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vídeo: España elimina a Uruguay y podría enfrentarse a Argelia

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La crisis de Uruguay se agrava

España venció 1-0 a Uruguay el viernes en Guadalajara y avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder de grupo. el primer puesto de su grupo y eliminó a Uruguay.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 41, obra de Álex Baíña, quien aprovechó un centro de Marcos Llorente tras recuperar el balón en el centro del campo, y batió a Fernando Muslera, quien falló en el control.

El encuentro fue intenso y duro, con entradas fuertes y dos expulsiones, pero España mantuvo su portería a cero gracias a la solidez de Laporte y Kubarsi.

Con 9 puntos, España lidera el grupo y espera al ganador de Austria-Argelia, duelo que se definirá el domingo. Jugará en Los Ángeles el jueves 2 de julio a las 21:00.

La eliminación agrava la crisis interna de Uruguay, marcada por tensiones entre los jugadores y el cuerpo técnico de Bielsa.

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