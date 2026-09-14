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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: escapa de la derrota: el Al-Ahli inicia la defensa de la Élite de Asia con un empate decepcionante

Al Ahli vs Pakhtakor Tashkent
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"El elegante" preocupa a su afición

El Al-Ahli saudí, campeón vigente de la Liga de Campeones de Élite de Asia, se libró de caer en su primera prueba en la defensa de su título en la nueva temporada, tras un decepcionante empate ante su invitado, el Pakhtakor uzbeko.

El Al-Ahli empató 1-1 con el Pakhtakor, en el partido que enfrentó a ambos este lunes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El conjunto saudí dominó el desarrollo del juego desde el inicio, pero sus jugadores rivalizaron en desperdiciar las ocasiones frente a la portería del equipo uzbeko, sin que ninguno de ellos lograra hacerse con el gol de la ventaja.

El duro castigo llegó en el minuto 86 del encuentro, cuando Flamarion marcó el gol de la ventaja para el Pakhtakor, tras quedarse completamente solo ante la portería del guardameta senegalés Édouard Mendy.

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Los jugadores del Al-Ahli intentaron igualar el marcador en el tiempo agónico, hasta que Firas Al-Buraikan logró marcar en el tiempo de descuento, después de aprovechar un rechace del guardameta del equipo uzbeko, tras un remate de Édouard Spertsyan, para introducir el balón en la red.

El "Al-Raqi" estuvo a punto de arrebatar el gol de la victoria agónica en los minutos siguientes, pero Édouard Spertsyan desperdició una ocasión clara, antes de que el árbitro del partido pitara el final.

El empate fue decepcionante para el conjunto saudí, sobre todo porque fue la parte superior en el partido y era favorito para ganar por un marcador amplio.

La afición del Al-Ahli vive un estado de inquietud a causa de los resultados irregulares, especialmente porque el equipo se prepara para enfrentarse al Mamelodi Sundowns sudafricano, el próximo sábado, por el título de la Copa de África, Asia y el Pacífico.

Cabe recordar que el empate dejó al Al-Ahli y al Pakhtakor en el quinto puesto de la tabla de clasificación del grupo Oeste del torneo asiático, con un único punto para cada equipo, igualados con el Al-Ittihad saudí y el Al-Shamal catarí.

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