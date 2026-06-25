José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, visita el pódcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa. Hablan de su regreso al club, del Mundial y de si Inglaterra podrá acabar con 60 años de espera. También repasa momentos dulces y amargos de su carrera. Además, repasa sin tapujos su paso por el Tottenham y la polémica destitución días antes de la final de la Copa de la Liga. Un episodio imprescindible.
José Mourinho ha participado en el podcast «Beast Mode On» junto a Coca-Cola. En el proyecto«Jose vs Mourinho», dos versiones generadas por IA del entrenador debaten cada día temas del Mundial durante la fase final.
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El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.