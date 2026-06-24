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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Entre Mohaim y Al-Breik... Los autogoles son habituales en los partidos de Catar en el Mundial

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
S. Al Brake
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.

Gran emoción en el partido entre Catar y Bosnia.

 Los autogoles marcan los partidos de Catar en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

En su debut, Qatar, apodada «Al-Anabi», igualó 1-1 ante Suiza.

El empate llegó en el 94 con un autogol de Miro Mohaim.

En el segundo encuentro, Catar perdió 6-0 ante Canadá; Mohamed Al-Mannai marcó en propia puerta en el 75’.

Hoy, en la tercera jornada contra Bosnia y Herzegovina, volvió a ocurrir.

Sultan Al-Breik, defensa catarí, marcó en propia puerta en el 34, confirmando la tendencia.



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