En una escena que dejó a la afición sin aliento, los últimos minutos del enfrentamiento entre el Tenerife y el Andorra en la Segunda División española se convirtieron en momentos aterradores, después de que Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, sufriera una lesión grave tras un violento choque con el portero del Andorra, Unai, que lo dejó inconsciente sobre el terreno, antes de que los servicios médicos intervinieran para salvarle la vida.

El suceso provocó la suspensión del partido, que se disputaba en el estadio Heliodoro Rodríguez López, después de que De Miguel cayera desmayado tras el choque, mientras el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández mostraba la tarjeta roja al portero Unai.

El incidente ocurrió durante el tiempo de descuento de la segunda parte, cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles por bando, ya que De Miguel se lanzó a perseguir un balón aéreo por detrás de la línea del medio campo, antes de que Unai saliera de su portería e interviniera con fuerza en un intento de despejar el balón, chocando ambos jugadores de forma violenta.

El delantero del Tenerife cayó sobre el césped inconsciente, lo que llevó a los jugadores de ambos equipos a reclamar la intervención médica urgente, en medio de un estado de pánico y preocupación entre los presentes en las gradas, según informó el diario español "Marca".

El equipo médico acudió rápidamente al terreno de juego para prestar los primeros auxilios al jugador, y los intentos de reanimarlo se prolongaron durante más de cinco minutos, en medio de un silencio absoluto que se apoderó de todo el estadio, antes de ser trasladado en camilla fuera del rectángulo verde y, posteriormente, a una ambulancia equipada con el material médico necesario.

Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió detener el partido e informó a los capitanes de ambos equipos y a los dos cuerpos técnicos de la decisión de suspenderlo, después de que el estado de salud del delantero eclipsara todo lo relacionado con el encuentro y su resultado.

Los momentos posteriores al suceso fueron testigos de una escena emotiva, después de que el portero Unai, que abandonaba el campo tras su expulsión, regresara para interesarse por el estado de De Miguel, mientras varios directivos del Tenerife y compañeros del jugador se encontraban cerca de la ambulancia, en medio de evidentes muestras de preocupación y conmoción.

Parada cardíaca e intentos de salvarle la vida

Según los informes difundidos tras el incidente, Jesús de Miguel sufrió una parada cardíaca como consecuencia de la fuerza del choque, lo que requirió la intervención de los sanitarios y la realización de reanimación cardiopulmonar dentro de la ambulancia.

Las intervenciones médicas lograron recuperar el pulso del jugador, antes de que su estado se estabilizara de forma inicial y comenzara a respirar por sí mismo, pese a seguir inconsciente, según informó el diario español "As".

La ambulancia abandonó los alrededores del estadio con destino al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, conocido como Hospital de La Candelaria, acompañada del equipo médico, con el fin de someter al jugador a las pruebas necesarias y hacer un seguimiento de su estado de salud.

Las últimas novedades difundidas apuntaron a una ligera mejoría en el estado del delantero del Tenerife, después de que recuperara la capacidad de respirar con normalidad, tras el éxito de los sanitarios al reanimarlo dentro de la ambulancia.

A pesar de estos indicios iniciales positivos, el jugador continúa inconsciente y bajo atención médica en el hospital, a la espera de los resultados de las pruebas y del informe médico que revelará con mayor precisión la evolución de su estado.

El suceso ensombreció el ambiente del partido, después de que la competición futbolística se convirtiera en una escena humana conmovedora, en la que la preocupación se apoderó de los jugadores, los dos cuerpos técnicos y la afición, a la espera de conocer que Jesús de Miguel se encuentra bien.