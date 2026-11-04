Un partido de fútbol en Brasil entró en el Libro Guinness de los Récords tras registrar 51 expulsiones.

El diario "Marca" señaló que en el partido entre Uberlândia y Mamoré, en el campeonato sub-20 del estado brasileño de Minas Gerais, fueron expulsados 51 jugadores.

El encuentro se detuvo en el minuto 54 tras una violenta trifulca en la que participaron casi todos los presentes en el terreno de juego.

Esta cifra supera el récord mundial registrado en el Libro Guinness, que era de 36 expulsiones, marcado anteriormente en un partido de fútbol en Argentina en 2011.

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El partido, que correspondía a la ida de las semifinales del campeonato sub-20 de segunda división de Minas Gerais, no llegó a completarse.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran con claridad que la trifulca, que comenzó en el minuto 54, se produjo cerca del banquillo del Uberlândia, donde jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos intercambiaron insultos y puñetazos, e incluso los recogepelotas participaron en la pelea.

La situación estalló después de que Mamoré marcara un gol que dejó el marcador 1-3. Según el diario brasileño "O Tempo", Davi Fernandes Bitencourt realizó entonces gestos provocadores hacia el banquillo del Uberlândia, y a ello le siguió un caos absoluto.

El árbitro dio por finalizado el partido tras expulsar a 51 personas: 43 jugadores y ocho miembros del cuerpo técnico.

Mientras tanto, el estadio Parque do Sabiá quedó hecho ruinas pese a la intervención de la Policía Militar de Minas Gerais.

El responsable del estadio informó de los daños ocasionados en las instalaciones y solicitó la intervención policial.

Según el informe, resultaron dañadas unas 14 puertas, además de los lavabos, los grifos, las duchas, los retretes, las taquillas, los bancos de madera y el cableado eléctrico. También sufrieron daños las camillas para enfermos junto con dos jacuzzis.