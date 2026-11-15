Vídeo: Endrick cruza todos los límites y golpea al árbitro del partido ante Japón

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Endrick, delantero del Real Madrid, generó una gran polémica durante la derrota de la selección de Brasil ante Japón por 3-2, después de verse envuelto en un incidente inusual con el árbitro Jinson Fu, en el tiempo añadido del partido amistoso que los enfrentó en Singapur, en medio de preguntas sobre por qué no fue sancionado por su acción, que acaparó el protagonismo del encuentro y superó en interés a la expulsión de Raphinha y Carlo Ancelotti.

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El incidente se produjo durante un ataque de la selección japonesa, cuando el árbitro estaba de espaldas al jugador brasileño, quien lo empujó y le propinó un golpe en la espalda, antes de continuar su desplazamiento hacia el balón rebotado, en una acción que pareció un intento de apartar al árbitro de su camino.

Aunque Jenson Fo se giró y miró a Endrick tras el suceso, no tomó ninguna medida contra él, ni le mostró tarjeta amarilla o roja, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre cómo la acción quedó sin sanción, especialmente porque el incidente ocurrió con el propio árbitro.

La acción volvió a poner el foco sobre la situación del delantero brasileño en el Real Madrid, ya que no cuenta con una participación titular regular y aparece a menudo como suplente, pese a que el entrenador José Mourinho mantiene su continuidad y se niega a permitir su salida a pesar de las ofertas que el jugador ha recibido.

En un momento en que la jugada de Endrick levantó interrogantes sobre la decisión arbitral, el partido presenció la expulsión de Raphinha, después de que protestara las decisiones del árbitro tras ser sustituido en el minuto 71, y también fue expulsado Ancelotti por protestar igualmente, en una noche repleta de sucesos llamativos que terminó con una nueva derrota de la selección brasileña.

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Raphinha había seguido desde el banquillo un gol japonés tardío que decidió el resultado del partido, antes de expresar su enfado con el arbitraje y calificar la decisión del árbitro de "inaceptable", quedando así fuera del próximo enfrentamiento de Brasil ante Singapur.

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Pese a la sanción, el extremo brasileño decidió permanecer con la delegación de la selección, algo que confirmó Rodrigo Caetano, director ejecutivo de la Confederación Brasileña de Fútbol, en un momento en que el jugador del Barcelona atraviesa una etapa difícil, después de haberse visto obligado antes del partido a defender su compromiso con el club y la selección, en medio de críticas por las lesiones que sufre durante los parones internacionales.

La expulsión de Ancelotti aumenta la presión sobre Brasil

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Estos hechos llegan en un ambiente tenso que rodea a la selección brasileña, después de que los resultados hayan empeorado bajo la dirección de Ancelotti y hayan aumentado las críticas dirigidas hacia él, pese a su amplio historial como entrenador.

El técnico italiano ha logrado 12 victorias, 5 derrotas y 4 empates en 21 partidos, con un porcentaje de victorias del 62 %, frente al 86 % de Tite y el 81 % de Carlos Dunga.

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Por otro lado, Vinicius Junior recibió elogios tras marcar los dos goles de Brasil ante Japón, mientras que las comparaciones pusieron de relieve la diferencia de su situación respecto a la de Raphinha, que ofrece registros goleadores destacados con el Barcelona. Este último ha marcado 12 goles en 44 partidos internacionales, frente a los 16 goles de Vinicius en 58 partidos.

Las críticas se extendieron fuera del campo, después de que la exestrella brasileña Romário exigiera la salida de Ancelotti, al considerar que el entrenador, pese a sus éxitos con los clubes, no ha demostrado hasta ahora su capacidad para dirigir a la selección nacional, y advirtiendo del riesgo de repetir el fracaso en el Mundial.

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Así, la derrota ante Japón no fue solo un nuevo resultado negativo para Brasil, sino un partido que dejó tras de sí más de un asunto espinoso, encabezado por la acción de Endrick con el árbitro, en un suceso que no terminó dentro de los límites del campo, sino que se convirtió en el eje de la polémica tras el pitido final.