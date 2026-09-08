Real Madrid inició su andadura en la Liga de Campeones de Europa con una emocionante victoria por 2-1 sobre su invitado, el Inter de Milán, en el encuentro que ambos disputaron este martes en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid se adelantó en el minuto 14 gracias a su delantero francés, Kylian Mbappé, cuando el conjunto blanco presionó a los jugadores del Inter y sus futbolistas robaron el balón, que llegó a Brahim Díaz, quien se la cedió a Mbappé, lanzado hacia el interior del área para batir la portería.









Y en el minuto 23, Valverde anotó el segundo gol, tras un grave error del portero Josep Martínez, que intentó regatearlo dentro del área, pero Federico le arrebató el balón con un solo toque para introducirlo en la portería.









En cuanto al único gol del Inter de Milán, llegó en el minuto 77 a través de Carlos Augusto, que remató directamente a la red un centro.









Real Madrid sumó sus primeros 3 puntos en su andadura europea de esta temporada, ocupando la tercera posición, mientras que el Inter se quedó sin puntos.

El partido presenció una clara actuación destacada de los porteros. Thibaut Courtois privó al Inter de Milán de marcar varios goles cantados, especialmente en la primera parte, para ser uno de los principales artífices de la victoria de esta noche.

En el otro lado, Martínez detuvo varios goles cantados de Real Madrid, especialmente en la segunda parte, pero provocó un gol que el Inter pagó caro.

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