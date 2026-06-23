Vídeo: En una noche histórica para Cristiano, Portugal calla a los críticos con cinco goles ante Uzbekistán

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán este martes en la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

La noche fue histórica para Cristiano Ronaldo, que batió varios récords.

Cristiano Ronaldo marcó dos veces (minutos 6 y 39), y completaron la goleada Nuno Mendes (17'), un autogol de Abdulvahid Nematov (60') y Rafael Leão (87').

Con este resultado, Portugal lidera el grupo con 4 puntos y está cerca de la siguiente ronda, a solo un punto de Colombia, que jugará mañana contra República del Congo (3.º con 1 punto). Uzbekistán, sin puntos, queda eliminado.

El encuentro comenzó con dominio luso y Ronaldo inauguró el marcador en el 6’.









Portugal dispuso de un tiro libre y, contra todo pronóstico, Mendez sorprendió enviando el balón al fondo de la red para el 2-0 en el 17’.









En el 29, Azizjon Janiev lanzó un misil desde fuera del área que el árbitro anuló por falta previa.









El «Don» repitió tras una gran arrancada y un pase perfecto por la derecha, batiendo al portero en el 39.

En la segunda parte Portugal mantuvo el control. El portero Abdulvahid Nematov desvió un balón a su propia portería en el 60’, haciendo el cuarto.









Finalmente, el suplente Rafael Leão cerró la goleada con el quinto tanto en el 87.







