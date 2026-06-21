Vídeo: En solo 4 minutos, Japón sorprende a Túnez y a Renard con un gol polémico

La selección tunecina, dirigida por el francés Hervé Renard, comenzó su primer partido en el Mundial 2026 con un gol en contra a los 4 minutos ante Japón, en la segunda jornada del Grupo 6.

Daichi Kamada, tras un pase preciso de Kito Nakamura dentro del área, marcó en el minuto 4.

Los tunecinos protestaron por un posible empujón de Kamada, pero el árbitro validó el tanto.

Instantes antes, Túnez había rozado el gol con un disparo de Hanbal Al-Majbari que superó el larguero.

El encuentro era clave para Túnez, pues marcaba el debut de Hervé Renard como seleccionador interino tras la destitución de Sabri Lamouchi, quien cayó 5-1 ante Suecia en la primera jornada.

La Federación Tunecina confió en él para salvar el sueño mundialista, recordando su experiencia y logros con Arabia Saudí, Zambia y Costa de Marfil.

Túnez llegaba último y sin puntos, mientras que Japón tenía uno tras empatar 2-2 con Holanda en la primera jornada, por lo que el encuentro era una última oportunidad para los “Águilas de Cartago”.