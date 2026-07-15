Vídeo: En segunda división, remontada alemana que derrota al Al Ahly en amistoso

El Al-Ahli saudí perdió 1-4 ante el Holstein Kiel de la segunda división alemana en su segundo amistoso en Austria.

Cayó 1-4 ante el Holstein Kiel, de la segunda división alemana, este miércoles en Austria.

Curiosamente, el «Al-Raqi» se adelantó en el 21’ por medio de su delantero brasileño Ricardo Matías.

El brasileño aprovechó un potente disparo raso de su compatriota Matheus Gonçalves desde el borde del área; el portero alemán lo detuvo, pero el balón quedó muerto frente a la portería vacía y Matías lo empujó a la red.

Pese a ello, el Holstein Kiel remontó con dos tantos antes del descanso y otros dos en la segunda parte, sellando el 4-1 final.

El técnico alemán Matthias Jaissle aprovechó para probar dos equipos distintos en cada tiempo.

En el encuentro, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi se lesionó en el minuto 15 del primer tiempo, mientras que el nuevo defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh se perdió su segundo partido consecutivo.

Fue el segundo amistoso del Al-Ahli en Austria, tras ganar 8-0 al Salfeldn.