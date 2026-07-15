Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

Traducido por

Vídeo: En segunda división, remontada alemana que derrota al Al Ahly en amistoso

Al Ahli
Holstein Kiel
1ª División
Arabia Saudí
Alemania

«Al-Raqi» sorprendió a su público con un resultado inesperado

El Al-Ahli saudí perdió 1-4 ante el Holstein Kiel de la segunda división alemana en su segundo amistoso en Austria.

Cayó 1-4 ante el Holstein Kiel, de la segunda división alemana, este miércoles en Austria.

Curiosamente, el «Al-Raqi» se adelantó en el 21’ por medio de su delantero brasileño Ricardo Matías.

El brasileño aprovechó un potente disparo raso de su compatriota Matheus Gonçalves desde el borde del área; el portero alemán lo detuvo, pero el balón quedó muerto frente a la portería vacía y Matías lo empujó a la red.

Amistosos
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK

Pese a ello, el Holstein Kiel remontó con dos tantos antes del descanso y otros dos en la segunda parte, sellando el 4-1 final.

El técnico alemán Matthias Jaissle aprovechó para probar dos equipos distintos en cada tiempo.

En el encuentro, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi se lesionó en el minuto 15 del primer tiempo, mientras que el nuevo defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh se perdió su segundo partido consecutivo.

Fue el segundo amistoso del Al-Ahli en Austria, tras ganar 8-0 al Salfeldn.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google