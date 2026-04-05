Vídeo: En presencia de Ronaldo, Messi deja su huella con un cabezazo en un evento muy esperado

El argentino Lionel Messi, capitán del Inter de Miami, dejó su huella goleadora en un acontecimiento histórico para el equipo, tras marcar contra el Austin FC en la Major League Soccer, en la madrugada de este domingo.

Messi anotó el primer gol del Inter de Miami en el primer partido que disputaba el equipo en el nuevo «NU Stadium», que cuenta con una grada que lleva el nombre de la estrella argentina; sin embargo, el Austin FC arruinó esta celebración y se llevó un valioso empate 2-2.

Messi solo necesitó 10 minutos para marcar el gol del Inter de Miami de cabeza, aunque no fue el primer tanto del partido, ya que el defensa del Austin, Guilherme Piro, abrió el marcador en el minuto 6.

Austin marcó el segundo gol al comienzo de la segunda parte, tras una pérdida de balón de Messi en el borde del área, que llegó rápidamente a Jaden Nelson, quien la envió al fondo de la red.

Messi intentó compensar su error ante la creciente presión de Miami, pero se topó con la brillantez del portero Brad Stover, que detuvo sus intentos.

Al final, fue la estrella Luis Suárez quien salvó al Inter de Miami de la derrota, tras marcar el gol del empate a nueve minutos del final del tiempo reglamentario, a raíz de un saque de esquina, pocos minutos después de salir como suplente.

Messi estuvo a punto de dar la victoria a su equipo en los últimos instantes, pero su disparo de falta se estrelló en el poste, privando a la afición de un final perfecto en un estadio con capacidad para unos 26 700 espectadores, cuya inauguración llevaban esperando desde hacía mucho tiempo.

Con este resultado, el Inter de Miami amplió su racha invicta a cinco partidos consecutivos en la Major League Soccer, mientras que el Austin continuó con su racha negativa por cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

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Un estadio impresionante

Tras el partido, Mascherano declaró, en unas declaraciones recogidas por la cadena estadounidense ESPN: «Es un estadio impresionante, de categoría mundial. La afición estuvo fantástica y el estadio estaba completamente lleno».

Este es el primer partido del Inter de Miami en casa desde que se proclamó campeón de la Liga de Fútbol de Estados Unidos la temporada pasada, y el primero en la ciudad de Miami tras más de seis años jugando en Fort Lauderdale.

Por su parte, el propietario del club, David Beckham, llevaba esperando este momento desde 2013, cuando eligió Miami como sede de su equipo en el acuerdo que le llevó a la MLS. El proyecto se anunció oficialmente en 2014.

Antes del inicio del partido, la mayoría de las gradas estaban llenas, y Beckham salió junto a los propietarios del club para saludar a la afición, en un ambiente festivo especial que incluyó actuaciones musicales a cargo del artista Marc Anthony.

También asistió al partido desde las gradas la leyenda brasileña Ronaldo, antiguo compañero de Beckham en el Real Madrid.