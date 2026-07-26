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Vídeo: en medio de la polémica sobre su futuro, Vinícius sobrevive a un accidente en Jamaica

Primera División
Real Madrid
Vinicius Junior
España
Brasil

Está disfrutando de sus vacaciones tras el Mundial

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, disfruta de sus vacaciones de verano en Jamaica, tras su participación en el Mundial con la selección brasileña, aunque pronto tendrá que unirse a sus compañeros de equipo para entrenar en Valdebebas.

El delantero está acompañado por un grupo de amigos y por su pareja, Virginia Fonseca, a quien le da otra oportunidad a su relación después de que ambos anunciaran hace unas pocas semanas su separación.

Precisamente ella compartió en las redes sociales uno de los momentos más divertidos del jugador en estas vacaciones durante este periodo.

Vinicius conducía a su grupo en uno de esos carritos de golf típicos de los hoteles de lujo, presumiendo de sus habilidades al volante: «Dice que es muy valiente», así se comentó el vídeo.

 En la siguiente toma, se puede ver el carrito desviándose del estrecho camino por el que circulaba.

Amistosos
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Por suerte, no fue más que una simple anécdota, y el jugador y el resto de sus compañeros de equipo se encuentran en perfecto estado.


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