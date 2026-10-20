El Al-Ittihad logró regresar a la zona de clasificación de la Liga Roshn saudí tras conseguir una amplia victoria sobre el Al-Ettifaq, en una noche que presenció el brillo del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

El Al-Ittihad venció al Al-Ettifaq por 4-1, en el partido que los enfrentó este martes en el estadio de este último, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El delantero nigeriano George Ilenikhena abrió el marcador para el Al-Ittihad en el minuto 16 del partido, después de recibir un balón de tacón del colombiano Richard Ríos dentro del área, para disparar directamente al fondo de la red con su pierna izquierda.

Sin embargo, Sultan Haroun logró igualar el marcador para el Al-Ettifaq en el minuto 34, después de que Radhi Al-Otaibi le filtrara un balón largo que lo dejó completamente solo ante el portero serbio Predrag Rajković, para enviar el balón entre sus piernas.

El centrocampista argelino Houssem Aouar devolvió la ventaja al Al-Ittihad en el minuto 53 del partido, después de que Ilenikhena le pusiera un centro raso ante la portería vacía, para mandar el balón al fondo de la red.

El delantero marroquí Youssef En-Nesyri se llevó todas las miradas, tras entrar como suplente en los últimos minutos del partido, al marcar el tercer gol en el minuto 80, después de rematar al fondo de la red un centro raso de Muhannad Al-Shanqiti.

En-Nesyri añadió su segundo tanto y el cuarto de su equipo en el minuto 85, después de transformar un centro de Ahmed Al-Ghamdi en gol con un destacado remate de cabeza.

La amplia victoria elevó el casillero del Al-Ittihad a 20 puntos, con los que saltó al cuarto puesto de la clasificación de la liga saudí, a dos puntos del Al-Ahli, que descendió al quinto lugar.

Por su parte, el Al-Ettifaq sufrió su tercera derrota de la presente temporada, por lo que su casillero se detuvo en 15 puntos, con los que ocupa el octavo puesto en la tabla de clasificación.