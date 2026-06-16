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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Emocionante empate entre Irán y Nueva Zelanda enciende el grupo de Egipto en el Mundial

Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
World Cup
Belgium vs Egipto
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Egipto
Nueva Zelanda vs Egipto
Belgium vs Irán
Irán
Nueva Zelanda
EE. UU.
Bélgica
Egipto
Canadá

Un partido lleno de goles

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en la primera jornada del Grupo 7 del Mundial 2026, lo que intensifica la lucha en un grupo que comparten con Egipto y Bélgica.

Irán empezó fuerte, pero Nueva Zelanda sorprendió y se adelantó en el minuto 7 gracias a Elijah Gast, quien aprovechó un pase preciso de Chris Wood.

Irán respondió con un disparo al poste de Mehdi Taremi y, poco después, Ramin Rezaeian igualó al aprovechar un rebote en el área.


En la segunda parte, Nueva Zelanda se adelantó de nuevo por medio de Gast, quien marcó su doblete en el 54 tras otro pase de Wood.


Irán respondió y, tras insistir, Mohammad Mohammadi cabeceó el 2-2 en el 64 tras un centro perfecto de Ramin Rezaeian.

En los minutos finales ambos buscaron el triunfo, pero el marcador no se movió.

Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda sumaron un punto, igual que Egipto y Bélgica, que también empataron 1-1 en la misma jornada.

Con este resultado, las cuatro selecciones del Grupo 7 tienen un punto, por lo que los próximos partidos serán decisivos para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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