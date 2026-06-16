Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en la primera jornada del Grupo 7 del Mundial 2026, lo que intensifica la lucha en un grupo que comparten con Egipto y Bélgica.

Irán empezó fuerte, pero Nueva Zelanda sorprendió y se adelantó en el minuto 7 gracias a Elijah Gast, quien aprovechó un pase preciso de Chris Wood.

Irán respondió con un disparo al poste de Mehdi Taremi y, poco después, Ramin Rezaeian igualó al aprovechar un rebote en el área.



En la segunda parte, Nueva Zelanda se adelantó de nuevo por medio de Gast, quien marcó su doblete en el 54 tras otro pase de Wood.



Irán respondió y, tras insistir, Mohammad Mohammadi cabeceó el 2-2 en el 64 tras un centro perfecto de Ramin Rezaeian.

En los minutos finales ambos buscaron el triunfo, pero el marcador no se movió.

Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda sumaron un punto, igual que Egipto y Bélgica, que también empataron 1-1 en la misma jornada.

Con este resultado, las cuatro selecciones del Grupo 7 tienen un punto, por lo que los próximos partidos serán decisivos para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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