La selección de Emiratos Árabes Unidos se aseguró su plaza en la final de la Copa del Golfo "Golfo 27", tras imponerse a su homóloga de Omán por un gol a cero, en el partido de semifinales que se disputó la noche del sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda.

Osman Camara abrió el marcador a favor de Emiratos en el minuto 22, cuando remató de cabeza un centro de Mamadou Coulibaly desde la banda izquierda a la red del portero Ibrahim Al-Mukhaini.





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La selección emiratí mantuvo su presión en la segunda mitad y consiguió un penalti tras una zancadilla de Luan Pereira, pero el portero Ibrahim Al-Mukhaini mantuvo a Omán en el partido al detener el disparo de Nicolás Jiménez en el minuto 56.









Pese a desaprovechar esta ocasión, la selección emiratí conservó su ventaja hasta el pitido final, asegurándose el pase a la final, donde se enfrentará a la selección de Arabia Saudí, que esta noche venció a Catar 2-3 en los penaltis después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

La estrella emiratí Issam Fayez recibió el premio al jugador del partido tras su destacada influencia a lo largo de las dos mitades del encuentro.

Emiratos se había clasificado a las semifinales tras liderar el Grupo 2 con siete puntos, superando a Catar por diferencia de goles, después de vencer a Yemen 4-0 y a Baréin 3-0, y empatar con Catar 1-1.

En cuanto a la selección de Omán, alcanzó las semifinales por sorteo por primera vez en la historia del torneo, superando a Irak.

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