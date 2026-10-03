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Vídeo: Emiratos Árabes Unidos supera a Omán y se cita con un duelo explosivo ante Arabia Saudí

Match report
Emiratos Arabes Unidos vs Oman
Emiratos Arabes Unidos
Oman
Gulf Cup
Emiratos Árabes Unidos
Omán

La solidez de Emiratos asegura la victoria

La selección de Emiratos Árabes Unidos se aseguró su plaza en la final de la Copa del Golfo "Golfo 27", tras imponerse a su homóloga de Omán por un gol a cero, en el partido de semifinales que se disputó la noche del sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, en Yeda.

Osman Camara abrió el marcador a favor de Emiratos en el minuto 22, cuando remató de cabeza un centro de Mamadou Coulibaly desde la banda izquierda a la red del portero Ibrahim Al-Mukhaini.


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La selección emiratí mantuvo su presión en la segunda mitad y consiguió un penalti tras una zancadilla de Luan Pereira, pero el portero Ibrahim Al-Mukhaini mantuvo a Omán en el partido al detener el disparo de Nicolás Jiménez en el minuto 56.



Pese a desaprovechar esta ocasión, la selección emiratí conservó su ventaja hasta el pitido final, asegurándose el pase a la final, donde se enfrentará a la selección de Arabia Saudí, que esta noche venció a Catar 2-3 en los penaltis después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

La estrella emiratí Issam Fayez recibió el premio al jugador del partido tras su destacada influencia a lo largo de las dos mitades del encuentro.

Emiratos se había clasificado a las semifinales tras liderar el Grupo 2 con siete puntos, superando a Catar por diferencia de goles, después de vencer a Yemen 4-0 y a Baréin 3-0, y empatar con Catar 1-1.

En cuanto a la selección de Omán, alcanzó las semifinales por sorteo por primera vez en la historia del torneo, superando a Irak.

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