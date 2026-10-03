Vídeo: Emiratos Árabes Unidos supera a Omán y avanza a la final de la Copa del Golfo 27

La selección de Emiratos Árabes Unidos aseguró su plaza en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras imponerse a su homóloga de Omán por un gol a cero, en el partido de semifinales que se disputó la noche del sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al Faisal, en Yeda.

Osman Camara abrió el marcador a favor de Emiratos en el minuto 22, cuando remató de cabeza un centro de Mamadou Coulibaly desde la banda izquierda a las redes del portero Ibrahim Al Mukhaini.





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La selección emiratí mantuvo su presión en la segunda parte y obtuvo un penalti tras una zancadilla a Luan Pereira, pero el portero Ibrahim Al Mukhaini mantuvo a Omán en el partido al atajar el disparo de Nicolás Giménez en el minuto 56.









Pese a desperdiciar esta ocasión, la selección emiratí conservó su ventaja hasta el pitido final, asegurándose el pase a la final, donde se enfrentará a la selección de Arabia Saudí, que esta noche se impuso a Catar por 3-2 en los penaltis tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario.

La estrella emiratí Essam Fayez recibió el premio al mejor jugador del partido tras su destacada influencia a lo largo de las dos mitades del encuentro.

Emiratos se había clasificado para las semifinales tras liderar el Grupo Dos con siete puntos, superando a Catar por diferencia de goles, después de vencer a Yemen por 4-0 y a Baréin por 3-0, y de empatar con Catar 1-1.

En cuanto a la selección de Omán, alcanzó las semifinales mediante sorteo por primera vez en la historia del torneo, superando a Irak.

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