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Vídeo: Emiratos Árabes Unidos supera a Omán y avanza a la final de la Copa del Golfo 27

Match report
Emiratos Arabes Unidos vs Oman
Emiratos Arabes Unidos
Oman
Gulf Cup
Emiratos Árabes Unidos
Omán

La solidez de la UAE asegura la victoria

La selección de Emiratos Árabes Unidos aseguró su plaza en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras imponerse a su homóloga de Omán por un gol a cero, en el partido de semifinales que se disputó la noche del sábado en el estadio Príncipe Abdullah Al Faisal, en Yeda.

Osman Camara abrió el marcador a favor de Emiratos en el minuto 22, cuando remató de cabeza un centro de Mamadou Coulibaly desde la banda izquierda a las redes del portero Ibrahim Al Mukhaini.


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La selección emiratí mantuvo su presión en la segunda parte y obtuvo un penalti tras una zancadilla a Luan Pereira, pero el portero Ibrahim Al Mukhaini mantuvo a Omán en el partido al atajar el disparo de Nicolás Giménez en el minuto 56.



Pese a desperdiciar esta ocasión, la selección emiratí conservó su ventaja hasta el pitido final, asegurándose el pase a la final, donde se enfrentará a la selección de Arabia Saudí, que esta noche se impuso a Catar por 3-2 en los penaltis tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario.

La estrella emiratí Essam Fayez recibió el premio al mejor jugador del partido tras su destacada influencia a lo largo de las dos mitades del encuentro.

Emiratos se había clasificado para las semifinales tras liderar el Grupo Dos con siete puntos, superando a Catar por diferencia de goles, después de vencer a Yemen por 4-0 y a Baréin por 3-0, y de empatar con Catar 1-1.

En cuanto a la selección de Omán, alcanzó las semifinales mediante sorteo por primera vez en la historia del torneo, superando a Irak.

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