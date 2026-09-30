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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: Emiratos Árabes Unidos empata con Catar y quedan definidos los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Golfo 27

Emiratos Arabes Unidos vs Catar
Emiratos Arabes Unidos
Catar
Gulf Cup
Emiratos Árabes Unidos
Catar

El liderato es blanco

El empate con goles, uno a uno, dominó el partido entre Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que se disputó este miércoles en la clausura de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27 celebrada en Arabia Saudí.

Cada equipo sumó un punto, con lo que ambos elevaron su registro a 7 puntos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos encabezaron el Grupo 2 por diferencia de goles.

Almoez Ali logró marcar el primer gol de Qatar, aprovechando un destacado centro dentro del área, sobre el que se lanzó y remató directamente a la red.



El partido se encendió después, y la selección de los Emiratos Árabes Unidos se negó a rendirse y a marcharse en desventaja del primer tiempo, ya que igualó el marcador en el minuto 45+4, a través de Ali Saleh.



Ningún equipo consiguió mover las redes en el segundo tiempo, que fue testigo de intentos por ambas partes, por lo que el enfrentamiento terminó con empate a un gol.

Los Emiratos Árabes Unidos se citaron con Omán en semifinales, mientras que Arabia Saudí jugará ante Qatar en el segundo partido de la misma ronda.

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