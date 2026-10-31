Vídeo: el verdugo del Al-Hilal continúa cazando clubes de la Roshn League

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al-Hilal, prolongó su gran momento en la Roshn Saudi League, después de perforar las redes del Al-Fateh con un nuevo gol durante el enfrentamiento entre ambos equipos, la noche del sábado, en el marco de la duodécima jornada, confirmando así su presencia ofensiva y añadiendo una nueva víctima a la lista de clubes a los que ha logrado marcar con la camiseta del Zaeem.

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Watkins abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 12, después de rematar un balón que rebotó en el travesaño, transformándolo con un toque certero en gol, dando a su equipo la ventaja y encendiendo el ambiente del encuentro de forma temprana.

Watkins persigue a Martinelli en la carrera por el goleo del Al-Hilal

El delantero inglés elevó su cuenta a cinco goles en la presente temporada de la Roshn League, convirtiéndose en el segundo máximo goleador del Al-Hilal en la competición, por detrás del brasileño Gabriel Martinelli, que encabeza la lista de goleadores del equipo.

Watkins sigue aportando el plus ofensivo que se esperaba de él desde su llegada al Al-Hilal, aprovechando sus movimientos dentro del área y su capacidad para sacar partido de los rechaces y las ocasiones disponibles, convirtiéndose en una de las cartas más destacadas en las que se apoya el equipo en su camino hacia la lucha por el título de liga.

11 jugadores se turnan para perforar las redes rivales

La potencia ofensiva del Al-Hilal no se limita a un delantero en concreto, ya que los goles del equipo en la Roshn League esta temporada se han repartido entre 11 jugadores, en una muestra de la variedad de soluciones goleadoras dentro de la plantilla del Zaeem y de la capacidad de más de un elemento para llegar a la portería.

Mohamed Majri y el marroquí Yassine Bono son la única dupla de la actual plantilla del Al-Hilal que no ha marcado ningún gol en la competición hasta el momento, mientras que el resto de jugadores ha logrado dejar su huella goleadora, de modo que el equipo sigue apoyándose en su fuerza colectiva y en la variedad de sus fuentes de peligro.