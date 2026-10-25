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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: ¿el último clavo en el ataúd de Carrick? El Bournemouth humilla al Manchester United en Old Trafford

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
Inglaterra

El colapso del Manchester United continúa

El Bournemouth profundizó las heridas de su anfitrión, el Manchester United, tras vencerlo por un contundente 3-0, en el encuentro que disputaron la tarde de este domingo, en el estadio de Old Trafford, en la octava jornada de la Premier League.



Los tres goles del Bournemouth los marcaron Ryan (min. 38), Marcus Tavernier (min. 43) e Evanilson (min. 71).

El Bournemouth elevó su casillero a 9 puntos, en el puesto 13, mientras que el Manchester United se mantuvo con 7 puntos, en el puesto 16.



El Manchester United no ha saboreado la victoria en sus últimos 8 partidos en todas las competiciones, concretamente desde su triunfo sobre el Sabah de Azerbaiyán en la Champions League por 4-0.

El futuro del director técnico, Michael Carrick, quedó en el aire, ante el derrumbe del Manchester United y su acercamiento al fondo de la tabla de clasificación.

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