El Bournemouth profundizó las heridas de su anfitrión, el Manchester United, tras vencerlo por un contundente 3-0, en el encuentro que disputaron la tarde de este domingo, en el estadio de Old Trafford, en la octava jornada de la Premier League.









Los tres goles del Bournemouth los marcaron Ryan (min. 38), Marcus Tavernier (min. 43) e Evanilson (min. 71).

El Bournemouth elevó su casillero a 9 puntos, en el puesto 13, mientras que el Manchester United se mantuvo con 7 puntos, en el puesto 16.









El Manchester United no ha saboreado la victoria en sus últimos 8 partidos en todas las competiciones, concretamente desde su triunfo sobre el Sabah de Azerbaiyán en la Champions League por 4-0.

El futuro del director técnico, Michael Carrick, quedó en el aire, ante el derrumbe del Manchester United y su acercamiento al fondo de la tabla de clasificación.