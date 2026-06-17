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Vídeo: El terremoto del Congo sacude Portugal. Un mal comienzo pone a los compañeros de Ronaldo en el ojo del huracán

Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
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Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.

Los cambios de Roberto Martínez no salvaron al equipo

Portugal debutó en el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo 11.

  Portugal dejó escapar dos puntos valiosos, mientras que su rival sumó un punto de oro en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán, que jugarán mañana de madrugada.

 Portugal empezó dominando y abrió el marcador con un cabezazo de João Neves en el minuto 6.


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Después, Portugal controló el balón con pases lejanos al área, mientras el rival se defendía con muchos jugadores.

Sin embargo, no creó ocasiones claras y, en el 50’, Yohan Wissa igualó con otro testarazo.



En la segunda parte Portugal presionó en busca del triunfo, lo que permitió contraataques congoleños.

Cristiano falló un remate claro en el 68, enviando un centro fuera de forma extraña.



Roberto Martínez, seleccionador luso, buscó revertir la situación con los ingresos de Consesao, Nelson Semedo, Rafael Leão y Gonçalo Ramos, pero el marcador no se movió.

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