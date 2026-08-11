El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, allanó el camino a una de las promesas del equipo para suceder al extremo francés Moussa Diaby durante el próximo período.

El Al-Ittihad se enfrentó al Al-Jazira este martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

Mientras el Al-Ittihad iba por delante con un contundente 3-0, Marwan Al-Sahafi logró anotar el cuarto gol, en el minuto 68 del encuentro.

El gol de Al-Sahafi llegó pocos minutos después de su entrada como suplente en lugar de Moussa Diaby en la posición de extremo derecho, tras un excelente centro raso del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

Este gol allanó el camino para que Al-Sahafi sea el extremo derecho titular del Al-Ittihad la próxima temporada, en caso de que Diaby abandone el equipo, ante su vinculación con un traspaso al Inter de Milán y al Bayer Leverkusen.

Al-Sahafi (22 años) es considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol saudí y del Al-Ittihad, y ha jugado en la liga belga durante las dos temporadas pasadas cedido, con los clubes Beerschot y Royal Antwerp.