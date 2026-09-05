El nigeriano George Ilenikhena, delantero del Al-Ittihad, envió un fuerte mensaje al alemán Jens Wissing, director técnico del equipo, después de aprovechar con éxito la oportunidad de ser titular ante el Al-Nassr, marcando un doblete con el que encendió el ambiente del clásico disputado en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Wissing apostó por el delantero nigeriano en el once inicial en lugar del marroquí Youssef En-Nesyri, en una decisión que despertó el interés de la afición del "Decano", pero a Ilenikhena solo le hicieron falta unos minutos para demostrar su capacidad de marcar la diferencia, tras adelantar tempranamente al Al-Ittihad.

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El gol de Ilenikhena llegó en el minuto cuatro, después de que el balón rebotara en el poste derecho tras un ataque del Al-Ittihad, encontrándose el delantero nigeriano en el lugar adecuado para desviar el esférico con un cabezazo al fondo de las mallas, anotando el primer tanto del Al-Ittihad en el clásico.

En el minuto 22 marcó el segundo gol tras una elevación en el aire, desviando el balón hacia la portería de Nawaf Al-Aqidi con enorme maestría.

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El doblete tempranero le dio a Ilenikhena un gran impulso, especialmente porque su titularidad se produjo a costa de En-Nesyri, quien había liderado el ataque del Al-Ittihad durante los últimos partidos.

Esta aparición representa una oportunidad importante para Ilenikhena de cara a ganarse la confianza del cuerpo técnico, sobre todo porque la competencia dentro de la línea ofensiva se ha vuelto intensa, y cualquier jugador que reciba una oportunidad como titular está obligado a aprovecharla de la mejor manera posible.