Mohammed Al-Owais fue llevado en hombros por sus compañeros de la selección de Arabia Saudí, después de conducirlos hacia la final de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección saudí venció a su homóloga catarí en la tanda de penaltis, tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga del partido que enfrentó a ambas este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

La tanda de penaltis fue testigo del brillo de Mohammed Al-Owais, que detuvo los lanzamientos de Jassem Jaber y Khoukhi Boualem, para que Arabia Saudí lograra la victoria por 3-2.

El penalti de Boualem en concreto fue excepcional, ya que Al-Owais lo detuvo en un primer momento, pero se repitió porque el guardameta había salido de la línea de meta; aun así, logró volver a detenerlo en la repetición.

En virtud de esas actuaciones, Mohammed Al-Owais recibió el premio al mejor jugador del partido, según reveló la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol.

Asimismo, los compañeros del portero del Al-Hilal lo celebraron tras el encuentro, llevándolo en hombros, después de que fuera el principal responsable de la clasificación a la final.

Al-Owais repitió las destacadas actuaciones que ofreció en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, especialmente en el primer partido de la fase de grupos ante Uruguay, que terminó con un empate 1-1.

Cabe recordar que la selección saudí se enfrentará al ganador del duelo entre Omán y Emiratos Árabes Unidos, en la final de la Copa del Golfo 27, el próximo martes, en el estadio Al-Inma de Yeda.